Salihamidzic reagiert auf Bayern-Schelte von Funkel

Sebastian Widmann, getty

Hasan Salihamidzic hat auf die harten Worte von Friedhelm Funkel reagiert

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat auf die kritischen Worte des Düsseldorfer Cheftrainers Friedhelm Funkel zu den bisherigen Saisonleistungen des FC Bayern München reagiert.

"Normalerweise kenne ich Friedhelm Funkel als sehr kollegialen Trainer und Menschen, der sich seinen Kollegen gegenüber normalerweise sehr gut verhält. Deswegen nehme ich ihm das überhaupt nicht übel", stellte der Bayern-Manager zunächst gegenüber "Sport1" klar.

Funkel hatte sich zuvor in der "Bild" auf die vermeintliche Defensivschwäche der Münchner in dieser Saison eingeschossen und wurde unter anderem mit den Worten zitiert: "In den letzten zwei Jahren stimmt es definitiv nicht mehr bei Bayern."

Salihamidzic wollte sich vor dem Abflug der Bayern in Richtung Champions-League-Auswärtsspiel in Athen bei Olympiakos Piräus (Dienstag ab 21:00 Uhr) zwar nicht aus der Reserve locken lassen. Dennoch fügte er hinzu: "Ich glaube, es ging um die zehn Gegentore, die wir kassiert haben. Es ist klar, dass wir uns da verbessern müssen. Das wissen wir auch. Aber es ist natürlich klar, dass jeder erst mal vor seiner Türe kehren muss."

Trotz der zwei verpatzten Liga-Spiele gegen die TSG Hoffenheim (1:2) und den FC Augsburg (2:2) will der langjährige FCB-Profi nichts von einer sportlichen Krise wissen. "Wir haben vor zwei Wochen in Tottenham ein hervorragendes Spiel gemacht. Natürlich waren die letzten zwei Bundesliga-Spiele nicht gut. Ich würde mir Sorgen machen, wenn wir uns keine Chancen herausarbeiten würden oder nicht gut spielen würden. Wir sind gewarnt. Aber positiv ist, dass wir gut spielen", so Salihamidzic.