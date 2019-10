FC Bayern mehrere Wochen ohne Hernández?

unknown

Lucas Hernández vom FC Bayern verletzte sich in Piräus

Der FC Bayern München muss den Ausfall von zwei weiteren Defensivspielern befürchten. Drei Tage nach dem Kreuzbandriss von Fußball-Nationalspieler Niklas Süle mussten Lucas Hernández und Javi Martínez beim 3:2 des deutschen Rekordmeisters in der Champions League bei Olympiakos Piräus verletzt ausgewechselt werden.

"Lucas hatte starke Schmerzen", berichtete Trainer Niko Kovac am Dienstagabend nach dem Spiel. Wenn der Franzose raus müsse, würde es sich eher um etwas Größeres handeln, spekulierte der Kroate. Offenbar war das Sprunggelenk betroffen. Der Weltmeister ging an Krücken aus der Arena.

"Es ist sicher ein Band angerissen. Dr. Müller-Wohlfarth hat jetzt die erste Diagnose gestellt, es wird über mehrere Wochen gehen", deutete Sportdirektor Hasan Salihamidzic eine lange Pause für den Weltmeister an.

Einmal in Rage, legte Salihamidzic noch nach und kritisierte französischen Verband, der den angeschlagenen Hernández zuletzt im Länderspiel einsetzte. "Karl-Heinz-Rummenigge hat in der vergangenen Woche interveniert, bevor der Spieler zur Nationalmannschaft gegangen ist. Dass er trotzdem gespielt hat, hat mir nicht gefallen. Dr. Müller-Wohlfarth ist ein Experte, was das betrifft. Das ärgert mich schon", sagte der Sportdirektor, der allerdings auch erklärte, "keinem die Schuld" geben zu wollen.

Glück im Unglück hatte dagegen wohl Javi Martínez. Der Mittelfeldspieler musste anscheinend wegen muskulärer Probleme zur Halbzeit ersetzt werden und wird wohl nicht länger ausfallen.