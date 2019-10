BVB-Legende fordert Neuzugang für die Offensive

Jörg Halisch, getty

Jürgen Kohler äußerte sich vor dem Revierderby beim FC Schalke

Der ehemalige Weltklasse-Verteidiger Jürgen Kohler rechnet mit einem erneut packenden Revierderby am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr) zwischen dem FC Schalke 04 und seinem Ex-Klub Borussia Dortmund.

In erster Linie liegt das an einer laut Kohler "gut erholten" Gelsenkirchener Mannschaft, die dem BVB in der heimischen Veltins Arena alles abverlangen wird: "Mein Eindruck ist, dass sie homogener sind. Sie spielen ein höheres Pressing, laufen sehr gut an und haben gute Ballbesitzzeiten", erkannte der Weltmeister von 1990 in einem Gastbeitrag im "kicker".

Kritisch geht der einstige Manndecker mit seinem Ex-Verein aus Dortmund ins Gericht, der in den letzten Wochen nicht zu seiner Bestleistung gefunden hat. Zum 0:2 in der Champions League am Mittwochabend bei Inter Mailand meinte der 54-Jährige: "Der BVB war einfach viel zu selten torgefährlich."

Ein Manko, welches der einstige Dortmunder Champions-League-Sieger auch in der Bundesliga zuletzt mehrfach ausgemacht hatte: "Auch in Gladbach haben sie mir nicht gefallen, trotz des 1:0-Sieges. Dortmund strahlt nicht diese Dominanz aus, die man erwarten darf, und hat offensichtlich noch nicht die richtige Balance gefunden. Und durch die Verletzung von Paco Alcácer ist klar geworden, dass sie im Sturmzentrum zu dünn besetzt sind."

Um auch in der Rückrunde voll um die Deutsche Meisterschaft mitspielen zu können, fordert Kohler von der BVB-Klubführung daher noch einmal eine Offensiv-Verpflichtung zur Rückrunde: "Dort müssen sie im Winter nachlegen."