Bayern-Stars waren von Kovac-Trennung "total überrascht"

Niko Kovac ist nicht mehr Trainer des FC Bayern

Am Sonntagabend bestätigte der FC Bayern München die einvernehmliche Trennung von Trainer Niko Kovac. Die Stars der Münchner hatten wohl nicht mit dieser Entscheidung gerechnet.

Laut "Sport 1" waren die Spieler nach der Verkündung "total überrascht". Nach dem Training am Vormittag habe noch keiner eine Vorahnung gehabt, berichtete der Sender. Auch Kovac soll sich noch nicht bei der Mannschaft verabschiedet haben.

Sonntagmorgen hatte Kovac noch das Training des Rekordmeisters geleitet. Die "Bild" hatte zunächst berichtet, dass die beiden Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge dem Kroaten noch zwei Spiele gewähren, um die Wende herbeizuführen. Daraufhin soll Kovac seinen Rücktritt angeboten haben.

"Die Leistungen unserer Mannschaft in den vergangenen Wochen und auch die Resultate haben uns gezeigt, dass Handlungsbedarf bestand", erklärte Rummenigge in einem Statement.

"Ich denke, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung für den Klub ist. Die Ergebnisse und auch die Art und Weise, wie wir zuletzt gespielt haben, haben mich zu diesem Entschluss kommen lassen", sagte Kovac.

Bis auf Weiteres wird Co-Trainer Hansi Flick die Geschicke an der Seitenlinie übernehmen und die Mannschaft im Champions-League-Spiel in Piräus und beim Bundesliga-Duell gegen den BVB am Wochenende betreuen.