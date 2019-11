Miroslav Klose warnt: BVB "wittert seine Chance"

Martin Rose, getty

Miroslav Klose hat sich zum Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB geäußert

Miroslav Klose hat sich zum bevorstehenden Topspiel der Fußball-Bundesliga zwischen seinem FC Bayern und Borussia Dortmund geäußert. Der einstige Stürmer warnte die Münchner vor dem BVB, der sich große Chancen ausrechne.

"Dieses Jahr ist es schwer, den Ausgang vorauszusagen, weil alles sehr eng ist", erklärte Klose im Gespräch mit "Soccer Laduma": "Aber da liegt ein besonderes Feuer in diesem Spiel. Ich glaube auch, dass Dortmund seine Chance wittert, endlich seinen schlechten Lauf in München zu beenden."

In den letzten fünf Jahren verlor der BVB in der höchsten deutschen Spielklasse sämtliche Duelle in München und kassierte satte 22 Gegentore. Sportdirektor Michael Zorc sprach auf der Pressekonferenz am Donnerstag gar von einer "Horror-Bilanz".

Gewinner des Topspiels am Samstag sei laut Miroslav Klose diejenige Mannschaft, "die den besseren Tag erwischt". Auch ein Remis sei gut vorstellbar, so der aktuelle Trainer der Münchner U17.

Dass der kriselnde FC Bayern nach sieben Liga-Titeln in Folge am Ende dieser Saison einmal nicht ganz oben steht, "kann passieren. Das ist das Schöne an dem Spiel, man muss über eine lange Zeit beständig sein."

In der laufenden Saison sehe er "nicht nur einen, sondern zwei oder drei Rivalen" im Kampf um die Meisterschale: "Es könnte wirklich gefährlich werden für Bayern."