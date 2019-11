SGE-Quartett vor Abgang, kommt Kostic-Erbe?

Alex Grimm, getty

Bei Eintracht Frankfurt auf dem Abstellgleis: Jonathan de Guzman

Bereits in der zurückliegenden Sommer-Transferperiode bauten die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt gezwungenermaßen den Kader deutlich um. Auch im Winter könnte es in personeller Hinsicht Bewegung bei den Hessen geben.

Wie der "kicker" berichtet, dürfte vor allem auf der Abgabenseite in Frankfurt etwas passieren. Simon Falette, Lucas Torró, Marijan Cavar und Jonathan de Guzmán kommen unter Erfolgstrainer Adi Hütter derzeit wenn überhaupt nur sporadisch zum Einsatz und können sich nach neuen Vereinen umsehen, so das Fachmagazin.

Zudem sei es denkbar, dass die Eintracht bereits für einen möglichen Abgang von Filip Kostic nach der Saison vorsorgt und einen jungen, talentierten Flügelspieler verpflichtet. Diese könnte in den ersten Monaten langsam ans Team herangeführt werden und zur kommenden Spielzeit dann die Planstelle von Kostic übernehmen.

Der enorm formstarke Serbe wird seit längerem mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Angeblich ruft die Eintracht rund 50 Millionen Euro für Kostic auf, wobei sein Ex-Klub HSV ebenfalls einen Teil der Ablösesumme kassiert.

Zuletzt hatte "Bild" berichtet, dass Sportvorstand Fredi Bobic, Sportdirektor Bruno Hübner und Kaderplader Ban Manga spätestens nach Ende der Vorrunde mit Hütter über mögliche Verstärkungen sprechen werden.

Geld für Nachverpflichtungen ist in der Bankenmetropole vorhanden. Zwar investierte die SGE im Sommer rund 60 Millionen Euro in ihren Kader, allerdings spülten allein die Verkäufe von Luka Jovic (Real Madrid) und Sébastien Haller (West Ham United) auch 100 Millionen Euro in die Frankfurter Kassen.