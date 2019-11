Calhanoglu: FC Bayern oder BVB "ein Ziel"

Marco Luzzani, getty

Hakan Calhanoglu kann sich einen Wechsel zum FC Bayern oder BVB vorstellen

Nachdem er sein Können beim KSC, HSV und Bayer Leverkusen unter Beweis gestellt hatte, verließ Hakan Calhanoglu im Sommer 2017 die deutsche Fußball-Bundesliga und heuerte beim italienischen Traditionsklub AC Mailand an. Im Interview sprach der Türke über ausbleibende Erfolge und eine Rückkehr nach Deutschland.

Er fühle sich in Italien zwar sehr wohl, vermisse vor allem die deutsche Sprache allerdings "unheimlich", erklärt Calhanoglu im Gespräch mit der "Sport Bild". Eine Rückkehr kommt allerdings wohl nur infrage, wenn ein großer Verein Interesse zeigt. "Natürlich ist es ein Ziel, für Bayern, den BVB oder einen anderen großen Klub in Deutschland zu spielen", so Calhanoglu.

Apropos FC Bayern: Calhanoglu bestätigte, dass der deutsche Rekordmeister bereits einmal um seine Dienste warb. "Es war eine Riesenehre, dass Bayern mich wollte. Aber damals waren die Flügelpositionen mit Arjen Robben und Franck Ribéry bei den Münchnern überragend besetzt. Ich sage nicht, dass ich es dort nicht gepackt hätte, aber es wäre schwer gewesen", führt der Offensivspieler aus. "Wenn Bayern irgendwann noch mal auf mich zukommt, dann sage ich sicher nicht Nein."

Calohanoglu: Das war "das Schlimmste, was ich je erlebt habe"

Die anhaltende sportliche Talfahrt des siebenmaligen Champions-League-Siegers aus Mailand geht an Calhanoglu übrigens nicht spurlos vorbei.

Der Blick auf die Tabelle der Serie A mache ihn "sehr traurig", gesteht der 25-Jährige, der ergänzt: "Ich muss ganz ehrlich sagen: Champions-League-Spiele schaue ich mir nicht mehr an. Das wäre eine Qual. Es tut zu sehr weh, nicht in der Königsklasse zu spielen." Milan rangiert in Italien derzeit abgeschlagen auf dem 14. Platz, für die Champions League qualifizierte sich der AC zuletzt 2013.

Die schlimmste Zeit seiner Karriere erlebte der Nationalspieler allerdings, als er gar nicht auf dem Rasen stehen durfte. Vor seinem Wechsel zum AC Mailand verhängte der CAS eine viermonatige Sperre gegen Calhanoglu. Dieser hatte 2011 einen Vorvertrag bei Trabzonspor unterschrieben, dann aber vorzeitig beim KSC verlängert.

"Diese Sperre war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Ich hatte zu Beginn hier in Mailand enorme Schwierigkeiten mitzuhalten, weil mir die Spielpraxis fehlte. Mein Körper war einfach nicht mehr da. Und das hat mich richtig runtergezogen", so Calhanoglu.