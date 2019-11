Völler will Klinsmann "zum Kaffee einladen"

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Rudi Völler freut sich über Klinsmanns Rückkehr

Ex-DFB-Teamchef Rudi Völler hat die Rückkehr von Jürgen Klinsmann in die Bundesliga als Trainer von Hertha BSC begrüßt.

"Ich freue mich für Jürgen, dass er wieder da ist", kommentierte der 59 Jahre alte Sport-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen vor dem Rückflug vom Champions-League-Spiel in Moskau die Nachricht aus der Hauptstadt. "Mit seinem Ehrgeiz, den er schon als Spieler hatte, wird er bei den Berlinern zeigen, was in ihm steckt", zitiert "Bild". Völler freue sich beim nächsten Wiedersehen, "Jürgen zum Kaffee einzuladen".

Völler war zusammen mit Klinsmann 1990 in Rom Weltmeister geworden. Im Jahr 2004 hatte Klinsmann die Nachfolge von Völler als Bundestrainer bei der deutschen Nationalmannschaft angetreten, nachdem Völler nach dem EM-Vorrunden-K.o. 2004 in Portugal als Teamchef zurückgetreten war.

Völler hatte Deutschland 2002 ins WM-Finale gegen Brasilien (0:2) geführt.