Umworbener Pochettino spricht über seine Zukunft

Srdjan Stevanovic, getty

Mauricio Pochettino ist derzeit als Trainer auf dem Markt

Nach seiner Entlassung beim diesjährigen Champions-League-Finalisten Tottenham Hotspur gilt Mauricio Pochettino als einer der umworbensten Trainer in ganz Fußball-Europa. Auch die deutschen Branchenführer FC Bayern München und Borussia Dortmund waren in den letzten Tagen mehrfach mit dem Ex-Profi in Verbindung gebracht worden.

Jetzt äußerte sich der Argentinier selbst zu seiner sportlichen Zukunft. "Im Moment ist mein Ziel, nach Europa zurückzukehren", so der 47-Jährige gegenüber dem Sender "Fox Sports Argentina". In seiner südamerikanischen Heimat wurde auch darüber spekuliert, dass der Top-Trainer auch mal einen Verein in der argentinischen Primera División übernehmen könnte.

Das kommt für Pochettino derzeit aber nicht infrage, wie er selbst betonte: "Es fällt mir schwer, über ein Projekt in Argentinien nachzudenken. Für die Familie halte ich es noch nicht für angebracht, hier zu trainieren. Jetzt muss ich ein paar Tage ruhig bleiben und sehen, was passiert."

Nachdem aus der Bundesliga auch der FC Bayern und der BVB als potenzielle neue Arbeitgeber für Pochettino genannt wurden, legte der langjährige Spurs-Teammanager nun Wert darauf, sich noch nicht auf ein neues Projekt fixiert zu haben.

Pochettino: "Gibt viele schöne Projekte"

"Es gibt viele Vereine und viele schöne Projekte, aber jetzt ist es wichtig, nach fünfeinhalb unglaublichen Saisons bei Tottenham den Kopf frei zu bekommen. Zu regenerieren und nach der inneren Motivation suchen, sind die Ziele", so der ehemalige Abwehrspieler.

Unter Pochettino erlebte Tottenham einen jahrelangen sportlichen Aufschwung, gipfelnd in mehreren Top-3-Platzierungen in der Premier League sowie dem Finaleinzug in der Champions League in diesem Jahr. Der ganz große Titel blieb dem 20-fachen Nationalspieler allerdings verwehrt.