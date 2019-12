RB-Manager bestätigt: "Ganz Europa" heiß auf Haaland

Andreas Schaad, getty

Erling Haaland lässt die Gerüchteküche mächtig brodeln

Mit seinem Treffer beim 5:1-Sieg von Red Bull Salzburg im Heimspiel gegen WSG Tirol schraubte Megatalent Erling Haland seine Torausbeute in dieser Saison weiter nach oben. Mittlerweile hat der RB-Stürmer wettbewerbsübergreifend 28 Tore in 21 Spielen erzielt und sich mit dieser Weltklasse-Quote in ganz Europa Respekt verschafft.

Die Schlagzeilen um den norwegischen Wunderstürmer nehmen immer weiter zu. Derzeit scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann einer europäischen Spitzenklubs zuschlagen und Haaland verpflichten wird.

Am Rande des Salzburger Kantersieges in der österreichischen Bundesliga hat sich am Samstag Red-Bull-Sportdirektor Christoph Freund zur Personalie geäußert. "Er fühlt sich extrem wohl und fühlt sich als richtiger Salzburger und weiß, dass das hier der richtige Standort für ihn im Moment ist. Eine gesunde Entwicklung wäre für ihn, wenn er noch bis Sommer in Salzburg bleibt", legte sich der RB-Manager gegenüber "Sky" fest.

Freund dementierte dabei, dass es bereits eine Vereinbarung mit einem möglichen Abnehmer gibt. Zuletzt wurde immer wieder RB Leipzig als Favorit auf eine Haaland-Verpflichtung genannt: "Es gibt kein Vorkaufsrecht für irgendeinen Verein auf dieser Welt. Das hat es in Salzburg noch nie gegeben und wird es nie geben."

Neben RB Leipzig gelten unter anderem der FC Bayern und Borussia Dortmund aus Deutschland sowie eine Vielzahl an Klubs aus der englischen Premier League und der spanischen La Liga an Haaland interessiert. Konkrete Verhandlungen habe es Stand jetzt aber noch keine gegeben, wie Salzburgs Sportdirektor betonte: "Ganz Europa bemüht sich um ihn, aber an den Verein ist noch keiner direkt herangetreten. Erling ist ein besonderer Spieler. [...] Schauen wir mal, wie lange er in Salzburg bleibt."

Dass die Zukunft des 19-jährigen Goalgetters schon mittelfristig nicht mehr in Österreich liegen wird, ist Freund dabei sehr wohl bewusst: "Er wird nicht vier, fünf Jahre in Salzburg spielen, weil er ein außergewöhnlicher Kicker ist und eine außergewöhnliche Quote hat."