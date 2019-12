Gladbachs Überflieger wollen international durchstarten

Lars Baron, getty

Gladbacher Heimstärke: Zuletzt musste in der Bundesliga der FC Bayern dran glauben

Die Bundesliga-Überflieger von Borussia Mönchengladbach wollen auch in Europa durchstarten.

"Es geht darum, international zu überwintern. Es wird nicht schwerfallen, die Jungs dafür zu begeistern", sagte Gladbach-Trainer Marco Rose vor dem Gruppen-Finale in der Europa League gegen Istanbul Basaksehir am Donnerstag (21:00 Uhr bei RTL) und fügte an: "Wenn wir unsere Leistung bringen, dann kommen wir weiter. Bringen wir unsere Leistung nicht, bekommen wir große Probleme".

Dem Tabellenführer genügt für den Einzug in die Zwischenrunde in der Festung Borussia-Park bereits ein Punkt. Bei einem Erfolg wäre der fünfmalige deutsche Meister zudem Gruppensieger. "Das hat Endspielcharakter. Das wird ein richtiges Brett", sagte Erfolgscoach Rose und forderte, sich nicht auf Rechenspiele einzulassen: "Wir kennen die Ausgangssituation. Es war aber noch nie gut, auf einen Punkt zu spielen".

Gladbachs Heimstärke als Mutmacher in der Europa League

Sieben Heimspiele in Folge haben die Gladbacher wettbewerbsübergreifend gewonnen. Das Selbstvertrauen und die Euphorie nach dem 2:1-Coup gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München sind riesig. Der Tabellenvierte der türkischen Süper Lig wird aber nicht auf die leichte Schulter genommen. "Es ist die Aufgabe für die Mannschaft, mit dieser Euphorie umzugehen. Wir bleiben kühl im Kopf", sagte Torhüter Yann Sommer und mahnte zu voller Konzentration: "Es braucht eine Top-Leistung."

Das Hinspiel dürfte dabei Warnung genug sein. In Istanbul sicherte Patrick Herrmann den Fohlen mit seinem Treffer erst in der Nachspielzeit einen glücklichen Punkt. "Wir sind aber ein ganzes Stück weiter als noch im Hinspiel", meinte Rose und betonte, dass man "viel mehr Dynamik und Zielstrebigkeit in unser Spiel gebracht" haben.

Marco Rose kann aus dem Vollen schöpfen

Dafür dürfte Rose wieder die Rotationsmaschine anwerfen. "Unsere Jungs können alle derzeit immer. So weit sind wir gerade. Ich habe großes Vertrauen in den ganzen Kader", so der Coach, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. Auch Alassane Plea steht zur Verfügung. Der Franzose hatte im Spiel gegen die Bayern einen Schlag auf den Fuß bekommen, trainierte aber wieder voll mit.

Gegner Istanbul Basaksehir mit den ehemaligen Bundesliga-Profis Demba Ba und Eljero Elia hat den Kampf um die Zwischenrunde noch nicht aufgegeben. Der türkische Vizemeister benötigt aber einen Sieg, um auch im nächsten Jahr sicher international zu spielen. "Die Aufgabe wird nicht leicht. Aber wir glauben an uns", sagte Trainer Okan Buruk. Der Glaube ist aber auch bei den Gladbachern derzeit groß.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Zakaria - Benes, Neuhaus - Herrmann, Embolo, Thuram

Basaksehir: Günok - Junior Caicara, Ponck, Skrtel, Clichy - Topal - Visca, Kahveci, Aleksic, Elia - Ba