Kader-Zusammenstellung: Berthold kritisiert Bayern-Bosse

Christof Koepsel, getty

Thomas Berthold hat sich zu den Titelchancen des FC Bayern und RB Leipzig geäußert

Der FC Bayern München hat sich mit dem 6:1 am Wochenende gegen Werder Bremen nach zuletzt zwei Niederlagen in der Bundesliga eindrucksvoll zurückgemeldet. Laut Thomas Berthold ist der Double-Sieger des Vorjahres aber nicht mehr der erste Titelanwärter. Auch nicht der BVB.

"RB Leipzig ist für mich der am meisten ernst zu nehmende Titelkandidat", erklärte der Weltmeister von 1990 im "kicker". Derzeit verfüge der Klub über "den besten Sturm und vor allem über die beste Abwehr, was immer ein großes Plus darstellt, wenn's um Titel geht".

Den Sachsen habe zudem der Trainerwechsel zu Julian Nagelsmann "gutgetan", nach der "langen Regentschaft von Ralf Rangnick" habe es "neue, frische Impulse" gegeben.

Der FC Bayern hingegen hat "seine Alleinstellung zu lange verwaltet, war zu zögerlich, nicht entschlussfreudig genug". Das große Problem sei: "Der Kader wurde nicht rechtzeitig verjüngt. Zu Lewandowski gibt es bis heute keine echte Alternative, was ein großes Risiko ist."

Berthold: FC Bayern international stärker als BVB und Leipzig

Schuld daran trage Berthold zufolge das Management: "Die Trainerwechsel Ancelotti, Kovac, jetzt Flick, das Vakuum durch den Hoeneß-Abschied, das Sommertheater um Sané - das alles wirft kein gutes Licht auf die Planer." Dazu seien "Formkrisen und Verletzungspech" gekommen.

Im internationalen Geschäft setzt einstige Verteidiger dennoch auf die Qualität des FC Bayern. Die Bundesliga sei mit dem deutschen Rekordmeister am besten vertreten. "Ihm traue ich eher zu, unter die letzten acht zu kommen, als dem BVB oder RB." Schließlich gehe es in der Königsklasse "nicht nur um fußballerische Qualität, sondern auch um mentale Stärke. Die ist in Dortmund und Leipzig nicht so stark".