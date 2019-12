Solskjaer bestätigt ManUnited-Interesse an Haaland

Michael Regan, getty

Erling Haaland ist in ganz Europa heiß begehrt

Die Gerüchteküche um Erling Haaland brodelt munter weiter. Jetzt hat Teammanager Ole Gunnar Solskjaer von Manchester United bestätigt, dass der Klub ernsthaft am Senkrechtstarter vom FC Red Bull Salzburg interessiert ist.

Im Rahmen des League-Cup-Sieges des englischen Rekordmeisters gegen Colchester United am Mittwochabend sprach der norwegische Coach gegenüber dem norwegischen TV-Sender "Viasport" offen über das Interesse an seinem 19-jährigen Landsmann.

"Er ist ein Spieler, den ich sehr mag. Wir sind immer auf der Suche nach guten Spielern. Erling hat sich gut entwickelt. Jetzt muss er den nächsten Schritt seiner Entwicklung machen, egal wie er sich auch entscheiden wird", so Solksjaer zu der Personalie.

Neben Manchester United sollen vor allem Borussia Dortmund und RB Leipzig aus der Bundesliga hartnäckig am Teenager dran sein, der in der Champions League und der österreichischen Bundesliga zuletzt für Furore gesorgt hat.

Solskjaer vermutet: Haaland hat sich bereits entschieden

ManUnited soll laut einem Bericht des "Mirror" aber in der Favoritenrolle sein. Grund dafür soll Teammanager Solskjaer selbst sein, der mit Haaland bereits zusammengearbeitet hat. Im letzten Jahr gelang dem Sturmtank beim norwegischen Erstligisten Molde FK der Sprung zum Profi. Als damals 17-Jähriger machte ihn Solskjaer zum Erstliga-Spieler.

Haaland dankte es seinem Coach unter anderem mit einem Viererpack bei SK Brann im Juli 2018 und weiteren acht Saisontoren. Während es den Trainer bekanntermaßen zurück in die Premier League zu ManUnited zog, schloss sich Haaland im Januar 2019 Red Bull Salzburg an, für die er sich seitdem durch die Bundesliga in Österreich ballert.

Ob es dem 46-jährigen Teammanager gelingt, das Sturmjuwel in die Premier League zu locken, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden. Solskjaer vermutete aber, dass sich der Spieler selbst bereits entschieden haben könnte, wo es für ihn weitergeht.

Raiola fordert offenbar 14 Millionen Euro

Zu einem Problem könnte indes Haalands Spieleragent Mino Raiola werden. Der berühmt-berüchtigte Vermittler zieht hinter den Kulissen die Fäden. "Sun" zufolge fordert der Italiener von Manchester United umgerechnet ca. 14 Millionen Euro Vermittlungsgebühr.

Nur wenn der englische Rekordmeister auf die Forderung eingeht, soll Raiola seinen Klienten zu einem Wechsel bewegen. Andererseits könnte sich erneut die Chance für RB Leipzig oder den BVB ergeben.