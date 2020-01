RB-Manager verrät: So ist der Stand bei Lukas Klostermann

KH via www.imago-images.de

Lukas Klostermann wird beim FC Bayern München gehandelt

Sportdirektor Markus Krösche vom Bundesliga-Herbstmeister RB Leipzig hat sich zu den Wechsel-Spekulationen um Verteidiger Lukas Klostermann geäußert.

Obwohl sich die Roten Bullen und der deutsche Nationalspieler bisher noch nicht auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung einigen konnten, zeigte sich RB-Manager Krösche optimistisch, noch eine Lösung zu erzielen.

"Wir sind in intensiven und guten Gesprächen. Wir sind regelmäßig im Austausch. Man wird sehen, ob wir uns einigen können. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass wir eine Lösung hinkriegen werden", meinte der 39-Jährige am Montag in einem Mediengespräch.

Vertraglich ist der gebürtige Herdecker noch bis 2021 an die Leipziger gebunden. Lukas Klostermann wird sowohl national als auch international mit mehreren Topklubs in Verbindung gebracht. Vor allem der direkten Konkurrenz vom FC Bayern München und Borussia Dortmund wird ernsthaftes Interesse am Rechtsverteidiger nachgesagt.

Daneben vermeldeten auch spanische Medien in den vergangenen Tagen, dass La-Liga-Champion FC Barcelona sich mit der Personalie Klostermann beschäftige.

Am Montag startete der 23-Jährige mit seinen Leipziger Teamkollegen als letzte Mannschaft die Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde.

Im bisherigen Saisonverlauf gehörte der achtmalige Nationalspieler zu den absoluten Konstanten im RB-Dress. Wettbewerbsübergreifend absolvierte er bereits 23 Pflichtspiele für die Sachsen, die in der Rückrunde den Traum von der ersten Deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte realisieren wollen.