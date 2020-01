Delaney: "Lange war keiner wie Haaland mehr in Dortmund"

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Thomas Delaney schwärmte von Erling Haaland

Seit einigen Tagen weilt BVB-Neuzugang Erling Haaland im Trainingslager im Marbella. Ins Mannschaftstraining konnte der Stürmer allerdings noch nicht einsteigen. Stattdessen schuftet er gemeinsam mit dem derzeit verletzen Thomas Delaney im Kraftraum.

"Die anderen Spieler haben ihn noch nicht so viel gesehen. Ich habe ihn im Kraftraum viel gesehen", erklärte Delaney in einem Pressegespräch und ergänzte: "Natürlich kam er dann zu mir. Wir können dänisch/norwegisch sprechen zusammen. Das verstehen die anderen nicht, das ist immer gut."

Haaland mache seine Sache beim BVB bislang "gut" und wirke "sehr interessiert", berichtete Delaney weiter, der den Neuzugang in höchsten Tönen lobte: "Lange war kein Stürmer wie er mehr in Dortmund. Es ist immer positiv so einen Typen zu haben, der nicht nur groß ist, sondern auch schnell und technisch stark. Er bringt etwas anderes mit."

Seine Finger im Spiel hatte Delaney bei dem Transfer von Haaland allerdings nicht. "Ich habe ihm keine SMS geschrieben, auch nicht auf Instagram oder Whatsapp. Ich weiß nicht woher das kommt", stellte der dänische Mittelfeldspieler klar.

Delaney laboriert noch an einem Bänderiss im rechten Sprunggelenk, den er sich im November zugezogen hat. Doch der 28-Jährige hofft auf ein baldiges Comeback. "Ich hoffe, dass ich den nächsten Tagen einen Teil des Mannschaftstraining absolvieren kann. Kraftraum ist nicht so spannend. Ich vermisse das Training. Ich möchte gerne wieder Fußball spielen."