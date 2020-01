Eintracht verlängert vorzeitig mit Paciência

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Goncalo Paciência verlängert bis 2023 bei der Eintracht

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Torjäger Goncalo Paciência um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert.

Das gaben die Hessen am Samstag unmittelbar vor dem Beginn der Partie gegen Tabellenführer RB Leipzig bekannt.

Mit zehn Pflichtspieltreffern ist der Portugiese in dieser Saison der gefährlichste Angreifer der Eintracht.

"Ich bin froh, ein Adler zu bleiben", sagte Paciência in einer Videobotschaft an die Fans. Der 25-Jährige war im Sommer 2018 vom FC Porto nach Frankfurt gewechselt. "Über das mir entgegengebrachte Vertrauen bin ich sehr glücklich. Seit ich hier bin, habe ich Tag für Tag hart gearbeitet. Die vorzeitige Verlängerung bedeutet für mich, mindestens ein Jahr länger stolzer Adlerträger zu sein. Schöner hätte das Jahr nicht beginnen können", so der Stürmer weiter.

SGE-Manager Fredi Bobic lobte die "sehr positive Entwicklung" von Paciência: "Diese ist noch nicht abgeschlossen und wir sind froh ihn langfristig in unseren Reihen zu haben."