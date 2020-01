Lewandowski, Werner und Co.: Wer sind die besten Mittelstürmer der Bundesliga?

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Robert Lewandowski ist mehrfacher Bundesliga-Torschützenkönig

"Das Runde muss ins Eckige", wusste schon Sepp Herberger. Dafür sind die Stürmer verantwortlich und auch in den Zeiten der "falschen Neun" gibt es noch echte Mittelstürmer, die in manchen Spielen 90 Minuten lang nicht zu sehen sind und dann aus dem Nichts das Siegtor erzielen.

Auch das Rennen um die Meisterschaft in der Bundesliga entwickelt sich zu einem Wettstreit der besten Mittelstürmer. Doch was macht Lewandowski, Werner und Co. so stark? Und was dürfen die Fans von ihnen in der Rückrunde noch erwarten?

Robert Lewandowski (FC Bayern, 31 Jahre, 32 Saisontore)

Robert Lewandowski ist die Lebensversicherung des FC Bayern in dieser Saison. Der Pole gab in der Bundesliga-Hinrunde 78 Schüsse auf das gegnerische Tor ab, 19 davon fanden ihr Ziel.

Der Grundstein für seine Erfolge ist seine Professionalität, die ihn auch vor längeren Verletzungspausen bewahrt. So hat sich der Pole nicht nur eine körperliche Präsenz antrainiert, sondern auch eine Beweglichkeit und Technik, die ihm gegenüber seinen Gegenspielern Vorteile verschafft. Darüber hinaus beweisen drei verwandelte Elfmeter – bei drei Versuchen – seine Nervenstärke.

Zum Start in die Rückrunde ließ Lewandowski mit zwei weiteren Toren keine Zweifel daran aufkommen, dass er seinen herausragenden Wert halten kann. Das spiegelt sich in den Quoten aller Fussball Wetten wider, bei denen die Fans auf ihren Bayern-Star setzen können. Und wenn er selbst nicht trifft, legt er seinen Mitspielern die Bälle auf, wie zuletzt im Topspiel gegen den FC Schalke für Thiago.

Timo Werner (RB Leipzig, 23 Jahre, 25 Saisontore)

Timo Werner traf in allen drei Wettbewerben, 20 Mal in der Bundesliga, dreimal in der Champions League und zweimal im DFB-Pokal.

Der Nationalspieler zeichnet sich durch sein hohes Tempo aus, auf 35 km/h brachte Werner es in dieser Saison bereits und ist damit der Schlüssel zum gefürchteten Umschaltspiel des Tabellenführers. Die Konter der Sachsen kann Werner zudem exzellent verarbeiten, seine Chancenverwertung ist mit 32% besser als die von Robert Lewandowski. Werner ist aber auch ein Teamplayer: allein in der Bundesliga legte er seinen Teamkollegen sechs Tore auf und ist damit auch einer der besten Vorlagengeber der Liga.

Werner kann RB Leipzig zur Meisterschaft schießen. Eine Durststrecke wie zum Beginn der Saison, als er vier Spiele lang ohne Treffer blieb, darf er sich dafür jedoch nicht erneut leisten.

Erling Haaland (Borussia Dortmund, 19 Jahre, 33 Saisontore)

Sein Einstand in die Bundesliga war rekordverdächtig: Erling Haaland kam im Winter aus Salzburg und meldete sich mit fünf Toren aus zwei Spielen im deutschen Oberhaus an. Dafür brauchte Erling Haaland nur 59 Minuten Einsatzzeit. Und auch in der Champions League konnte er in dieser Saison seine Qualitäten mit acht Treffern für Salzburg bereits nachweisen.

Sein Ex-Trainer Marco Rose schwärmt über den Norweger: "Was ihn richtig stark macht ist, wie er als Typ tickt. Diese Willenskraft, diese Wucht, diese Torgefährlichkeit." Haaland überragt mit seinen 1,93 Metern viele Verteidiger. In der Jugend legten seine Trainer besonderes Augenmerk auf seinen ersten Kontakt, die Technik am Ball und die Laufwege.

Auch wenn Haaland diese Traumquote wohl kaum wird halten können, verleiht er der Dortmunder Offensive mehr Durchschlagskraft. Teamkollege Mats Hummels glaubt, "dass er sich von dem Trara nicht anstecken lässt" und weitere wichtige Tore für die Schwarz-Gelben folgen lassen wird.

Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach, 22 Jahre, 10 Saisontore)

Der Höhenflug von Borussia Mönchengladbach hängt auch mit der Verpflichtung von Marcus Thuram zusammen. Er kam im Sommer für neun Millionen von EA Guingamp. Zehn Saisontore und sechs Assists gelangen dem 22-jährigen Franzosen bisher. Thuram gehört mit 1,92 Metern zu den größeren Spielern und ist körperlich robust. Dennoch ist er schnell und beweglich und weiß mit guter Technik am Ball zu überzeugen. Thuram ist sich seiner Qualitäten bewusst: "Dribbling, Spieler aussteigen lassen und Gefahr kreieren."

Bei den zehn Treffern soll es also nicht bleiben, die Ziele des Franzosen sind klar: "Letzte Saison habe ich 13 Tore geschossen. Ich hoffe, dass ich hier noch viel mehr Tore schießen werde", sagte er bei seiner Vorstellung im Borussia-Park.

Kevin Volland (Bayer 04 Leverkusen, 27 Jahre, 9 Saisontore)

Bayer Leverkusen ist nicht zuletzt dank Kevin Volland mittendrin im Rennen um die Champions-League-Plätze. Denn neben seinen wettbewerbsübergreifend neun Toren bereitete er weitere sieben Treffer seiner Teamkollegen vor.

Eine Überraschung ist das nicht, zählt Volland doch schon seit Jahren zu den konstantesten Scorern der Liga. Für Rainer Calmund, den langjährigen Manager der Werkself, ist Volland "ein guter, gestandener Bundesliga-Spieler. Seine Technik ist perfekt, er hat eine gute Spielübersicht und strahlt trotzdem große Torgefahr aus." Beim Rückrundenstart in Paderborn stellte der gebürtige Bayer zudem seine Kopfballstärke unter Beweis und traf doppelt.

In den Kampf um die Torjägerkrone wird Volland nicht mehr eingreifen können, dafür trifft er zu selten. Diesen Makel macht er jedoch mit seinen Torvorlagen wett, die er sowohl als Mittelstürmer als auch als Linksaußen weiterhin liefern wird.