Boateng angeblich vor Wechsel zu Besiktas

Verlässt Boateng Italien in Richtung Türkei?

Überraschung am Deadline Day? Nach nur sechs Monaten bei der AC Florenz steht Kevin-Prince Boateng offenbar vor einem erneuten Abschied. Nächstes Ziel des Wandervogels: Besiktas aus Istanbul.

Wie "Sky Italia"-Reporter Gianluca Di Marzio berichtet, handelt es sich bei dem angestrebten Deal um eine halbjährige Leihe mit Kaufoption. Bei der Fiorentina hat Boateng noch einen Vertrag bis Sommer 2021.

Der 32-Jährige war im vergangenen Sommer für eine Million Euro von US Sassuolo in die Toskana gewechselt. Davor war er auf Leihbasis für den FC Barcelona aktiv. Nach Stationen bei Hertha BSC, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Portsmouth, AC Milan, Schalke 04, UD Las Palmas und Eintracht Frankfurt wäre Besiktas der zwölfte Klub in der Karriere.

Zuletzt fehlte Boateng seinem Klub aufgrund einer Knieprellung. In der laufenden Serie-A-Saison absolvierte er 14 Partien, sechsmal stand er in der Startelf.