Diego Demme trifft für neuen Klub

HOCH ZWEI / Italy Photo Press via www.imago-images

Diego Demme trifft gegen Sampdoria für seinen neuen Klub

Der ehemalige Bundesligaprofi Diego Demme, der zuletzt für RB Leipzig die Fußball-Schuhe schnürte, hat den italienischen Spitzenklub SSC Neapel vor einem Rückschlag bewahrt.

Beim 4:2 (2:1) bei Sampdoria Genua erzielte Demme (83.) in seinem dritten Ligaspiel für Neapel in der Schlussphase den Siegtreffer. In der Nachspielzeit sah der 28-Jährige zudem die Gelbe Karte (90.+3), Dries Mertens (90.+8) traf zum 4:2 für den Favoriten, der in der Tabelle nur Rang zehn belegt.

Demme war Mitte Januar von RB Leipzig nach Neapel gewechselt. Damit erfüllte sich der Deutsch-Italiener einen Lebenstraum - er schwärmt bereits seit langer Zeit von der italienischen Liga und trainiert nun unter seinem Vorbild Gennaro Gattuso.