Infantino: "Katar will die Welt verzaubern"

Infantino: Katar so weit wie kein Gastgeber jemals zuvor

1000 Tage vor Anpfiff der umstrittenen Fußball-WM sieht der Weltverband FIFA den Gastgeber Katar bestens gerüstet. "Sie sind so weit wie kein Gastgeber jemals zuvor", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino am Dienstag: "Katar will die Welt verzaubern und ist auf einem guten Weg, dieses Ziel auch zu erreichen."

Die WM 2022 werde in mehrerlei Hinsicht einen Durchbruch bringen: "Sie wird die Türen in eine fußballverrückte Region öffnen, den Einheimischen und Besuchern neue Perspektiven bieten und die Menschen zusammenführen."

Menschenrechtsorganisation wie Amnesty International hingegen kritisieren unverändert die miserablen Arbeitsbedingungen für Gastarbeiter auf den WM-Baustellen. Zudem gab es Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe der Endrunde an das Emirat und Kritik aufgrund der schwierigen klimatischen Bedingungen. Die WM wird am 21. November 2022 eröffnet und endet sechs Tage vor Heiligabend.