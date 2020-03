BVB-Flirt Bellingham: Eher Lampard als Alli

unknown

Jude Bellingham wird beim BVB gehandelt

Dass ein englisches Top-Talent mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird, dürfte niemanden mehr überraschen. Dass der BVB den 16-jährigen Jude Bellingham allerdings angeblich zum vereinsinternen Rekordtransfer machen will, erscheint zumindest gewagt. Grund genug, den Youngster einmal genauer zu betrachten.

Wer ist Jude Bellingham?

Jude Victor William Bellingham erblickte am 29. Juni 2003 im englischen Stourbridge, einem Vorort der Millionen-Metropole Birmingham, das Licht der Welt. Dass Bellingham im Umgang mit dem runden Leder außergewöhnlich begabt ist, zeigte sich früh: Bereits als Achtjähriger wechselte er zum Nachwuchs von Birmingham City.

Bei den Blues mauserte er sich zum englischen Juniorennationalspieler, debütierte im Sommer 2019 im Profiteam und etablierte sich in der ersten Elf.

Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Jobe schnürt die Schuhe mittlerweile ebenfalls für den Birmingham-Nachwuchs und englische Jugendauswahlen.

Einen Teil ihres Talents dürften die Geschwister übrigens von ihrem Vater Mark haben. Zwar hinterließ der Polizist keine Fußspuren im englischen Profi-Geschäft, im September 2016 krönte er seine Karriere allerdings mit seinem 700. Treffer im englischen Amateur-Fußball. Damit gehört Mark Bellingham zu den erfolgreichsten Goalgettern in der Geschichte der Non League.

Was macht Jude Bellingham so besonders?

Dass Jude Bellingham kein gewöhnliches Talent ist, zeigte sich schnell. Am 6. August 2019 debütierte der Rechtsfuß im Carabao Cup gegen den FC Portsmouth für die Profis von Birmingham City. Es setzte eine 0:3-Pleite - und einen Rekord: Mit 16 Jahren, einem Monat und acht Tagen auf dem Buckel avancierte Bellingham zum jüngsten Spieler der Klubgeschichte. Damit knackte der Youngster eine 39 Jahre alte Bestmarke von Klublegende Trevor Francis.

"Schon als Jude in die U12 aufstieg, wurde schnell deutlich, wie schnell er in der Lage ist, Dinge umzusetzen [...]. Er war immer in der Lage, mit älteren Spielern mitzuhalten", zitiert "BBC" Birminghams Nachwuchskoordinator Kristjaan Speakman. "Man vergisst, dass er 16 Jahre alt ist", hebt Ex-BCFC-Akteur Darren Carter hervor. Vor allem die Art und Weise wie er über taktische Aspekte spreche, sei beeindruckend.

Beeindruckend ist auch die Einstellung des Teenagers. Im Interview mit "League Football Education" betonte Bellingham die Wichtigkeit schulischer Bildung. Daher engagiert er sich auch im "Mustard Seed Project", das Kindern in Kenia den Zugang zu Bildung und Nahrung ermöglicht. "Es ist etwas, für das ich eine große Leidenschaft entwickelt habe", so Bellingham. Die Aufmerksamkeit, die er auf dem Fußballplatz erregt, sieht der 16-Jährige als Möglichkeit, den Blick auch auf soziale Missstände zu lenken.

"Fußball macht Spaß, füllt aber nur eine kurze Zeit aus", so Bellingham. Es gebe "viele weitere Stunden zu füllen", es sei wichtig, "das Beste aus dieser Zeit zu machen" und geistig nicht zu stagnieren.

Was darf der BVB von Bellingham auf dem Platz erwarten?

Bellingham kann im zentralen Mittelfeld sowie auf dem rechten und linken Flügel eingesetzt werden. In 34 Profipartien erzielte der U18-Nationalspieler vier Treffer und bereitete drei weitere Tore vor.

Bellingham überzeugt allerdings vor allem gegen den Ball. Zu den ausgeprägten Stärken des Newcomers gehört die unermüdliche Teilnahme am Defensivspiel. Auffällig: Bellingham setzt häufig auf spektakuläre Tacklings, kassierte aber dennoch bislang erst zwei Verwarnungen.

Weiterhin zeichnen Bellingham eine enorme Schnelligkeit und ein starkes Verhalten in Eins-gegen-Eins-Situationen aus. In Birmingham ist der Youngster zudem für die meisten Standards zuständig.

Steigerungspotenzial besitzt Bellingham vor allem im Passspiel. Auch wenn der Senkrechtstarter nicht selten wunderschöne Seitenwechsel aus dem Fußgelenk zaubert, ist eine Quote von unter 75 Prozent erfolgreicher Zuspiele verbesserungswürdig. Auf der Insel sieht man Parallelen zu Three-Lions-Legende Frank Lampard.

Da Bellingham auch auf den Flügeln eingesetzt wird, keimten Vergleiche mit dem englischen Nationalspieler Dele Alli auf. Laut "kicker" verortet man die Stärken des Briten beim BVB allerdings eher in der Mittelfeldzentrale, auf dem Flügel plant man demnach nicht mit Bellingham.

Das sind die Rahmendetails des Deals

Um Bellingham aus seinem bis Ende Juni 2021 datierten Kontrakt loszueisen, muss der BVB angeblich tief in die Tasche greifen. Englische Medien berichten von einer Ablöse um die 35 Millionen Euro. Damit wäre Bellingham der teuerste Einkauf der Klubgeschichte von Borussia Dortmund.

Die "Ruhr Nachrichten" schreiben hingegen von "einer Art Ausbildungsentschädigung". Die Zeitung vermutete, dass diese Entschädigung "sicher nicht günstiger" ausfallen würde als die sieben Millionen Euro, die der BVB vor zwei Jahren für Jadon Sancho an Manchester City überwies.

Von Vorteil dürfte sich erweisen, dass Bellingham von seinem Vater Mark und nicht von einem teuren Star-Agenten vertreten wird.

Eine große Hürde könnte jedoch die namhafte Konkurrenz sein. Real Madrid, der FC Barcelona, der FC Bayern und das Gros der finanzstarken Premier-League-Klubs sollen Bellingham auf der Liste haben. Dem FC Chelsea sagt die "Sun" sogar ein konkretes Angebot mit einem Gesamtvolumen von umgerechnet 50 Millionen Euro nach.

Dass junge Neuzugänge in der Vergangenheit häufig schnell in Dortmund Fuß fassten und ihren Wert steigerten, spricht hingegen für die Borussia. Bestes Beispiel ist Bellinghams Landsmann Sancho. Dem 19-Jährigen sowie BVB-Talent Giovanni Reyna folgt Bellingham übrigens auf Instagram. Selbiges gilt allerdings auch für den FC Bayern.

Wer auch immer am Ende das Rennen für sich entscheiden wird, darf sich auf ein außergewöhnliches Talent freuen. Mark Robins, Coach von Birminghams Pokal-Gegner Coventry City, schwärmte im "Mirror" unlängst vom "besten 16-Jährigen", den er jemals gesehen habe.

Blues-Boss Pep Clotet bescheinigte seinem Schützling zudem, noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen zu sein. "Er hat die Mentalität immer weiter und weiter zu wachsen - er realisiert, was funktioniert und was nicht."

Marc Affeldt