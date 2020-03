DFB-Star lässt Zukunft beim FC Bayern offen

via www.imago-images.de

Leupolz kann sich einen Wechsel ins Ausland vorstellen

Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz hält sich zu ihrer Zukunft noch bedeckt.

"Es werden gerade Gespräche geführt", sagte die Mittelfeldspielerin von Bayern München am Rande des Algarve Cups in Bezug auf ihren im Sommer auslaufenden Vertrag beim deutschen Vizemeister.

Sie habe schon immer gesagt, "dass das Ausland natürlich auch interessant ist, speziell was in Europa gerade passiert, ist sehr attraktiv", sagte die 25-Jährige auf Nachfrage, betonte aber sogleich: "Die Bundesliga ist für mich immer noch eine der stärksten Ligen in Europa. Deshalb ist alles denkbar."