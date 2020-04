Erling Haaland ist "süchtig" nach Toren

Oryk HAIST/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Fast schon perplex: Erling Haaland nah seinem Hattrick beim Bundesliga-Debüt für den BVB

Erling Haaland legte beim BVB einen Raketen-Start hin. Der mit vielen Vorschusslorbeeren im Winter vom RB Salzburg zu Borussia Dortmund gewechselte norwegische Youngster erzielte direkt bei seinem Debüt nach seiner Einwechslung beim Stand von 1:3 beim FC Augsburg binnen 23 Minuten einen Hattrick für seinen neuen Arbeitgeber, traf danach jeweils doppelt gegen den 1. FC Köln und Union Berlin. Mittlerweile steht der 19-Jährige nach acht Einsätzen bei neun Bundesliga-Treffern. Im Interview verriet Haaland, was ihn so gefährlich vor dem Tor macht und warum er sich für einen Wechsel zum BVB entschied.

"Ich glaube, ich bin süchtig", scherzte Haaland im Interview mit fourfourtwo.com, auf der Suche nach einer Erklärung für seinen Torhunger. "Es ist eine gute Sucht", fügte er lachend hinzu. Letztlich stecke hinter seiner für sein Alter extrem hohe Effizienz vor dem Tor aber "harte Arbeit".

Allein in der laufenden Champions-League-Saison erzielte Haaland zehn Treffer, davon noch acht in der Gruppenphase mit RB Salzburg, zwei im BVB-Hinspiel gegen PSG. Bei seinem Hattrick gegen Genk war Haaland mit 19 Jahren und 58 Tagen der drittjüngste Spieler, dem ein Dreierpack in der Königsklasse gelungen ist. Nur Wayne Rooney, Raúl und mittlerweile auch Reals Rodrygos waren beim ersten CL-Hattrick noch jünger als er.

Für seinen Winter-Transfer zum BVB hat der Sohn des ehemaligen norwegischen Nationalspielers Alf-Inge Haaland eine einfache wie plausible Erklärung. In Dortmund habe er von "Anfang an sehr gutes Gefühl gehabt", darum sei er hier, erklärt der Norweger seinen Wechsel zum BVB. "Ich mochte den ganzen Verein, die Geschichte, die Menschen im Verein und wie sie ihn führen. Wir haben damals entschieden, dass Dortmund die beste Option ist", so Haaland, der sich in seiner Entscheidung bestätigt fühlt: "Und das ist es."

Haaland fühlt sich beim BVB "bereits zuhause"

Einen besseren Start bei seinem neuen Klub hätte Haaland sich wohl selbst nicht besser ausmalen können. Selbst er habe nicht damit gerechnet, dass sein Debüt gegen den FCA so verlaufen würde. "Der Trainer hat mir einfach gesagt, dass ich auf den Platz gehen soll und noch mal etwas bewegen soll. Und genau das habe ich getan."

Der Auftakt in Dortmund sei "absolut fantastisch gelaufen." Der Klub habe ihm sehr viel dabei geholfen, sich direkt zurecht zu finden. "Es ist nicht einfach mitten in der Saison an einen neuen Ort zu kommen," erklärte der Youngster, aber in Dortmund "fühle ich mich bereits zuhause".

Transfer-Gerüchte um seine Person und Spekulationen um einen Wechsel in die Premier League ließ Haaland unkommentiert, fühlt sich aber durch das Interesse anderer Klubs geehrt. "Das bedeutet, dass du irgendetwas richtig gemacht hast", sagte er. Doch in diesem Moment gelte sein Fokus voll und ganz dem BVB. Mit Dortmund will der Stürmer Titel gewinnen und ist sich sicher: "Wir sind zu allem fähig".