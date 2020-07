Inter patzt in der Serie A gegen Bologna

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Inter verliert nach dem Tor von Barrow

In Italiens Serie A bleibt zumindest das Rennen um die Vizemeisterschaft hinter Fußball-Rekordmeister Juventus Turin spannend.

Am Sonntag kassierte Inter Mailand gegen den FC Bologna eine überraschende 1:2 (1:0)-Heimniederlage und muss nun sogar um Rang drei bangen. Verfolger Atalanta Bergamo setzte sich bei Cagliari Calcio mit 1:0 (1:0) durch und liegt nur noch einen Punkt hinter Inter.

Der zweitplatzierte Pokalsieger Lazio Rom hatte schon am Samstag 0:3 (0:2) gegen den AC Mailand verloren, die Ränge zwei bis vier trennen acht Spiele vor Schluss noch fünf Punkte. Spitzenreiter Juventus liegt sieben Zähler vor Lazio.

Inter war gegen Bologna durch Romelu Lukaku (22.) in Führung gegangen und spielte nach der Roten Karte gegen Roberto Soriano (57.) sogar in Überzahl. Bologna glich durch Musa Juwara (74.) jedoch aus, wenig später sah Inters Alessandro Bastoni (77.) Gelb-Rot. Musa Barrow (80.) traf schließlich zum Sieg der Gäste.

Champions-League-Viertelfinalist Bergamo gewann in Cagliari durch Luis Muriels Treffer per Foulelfmeter (27.), Atalantas deutscher Linksverteidiger Robin Gosens wurde in der 74. Minute eingewechselt.