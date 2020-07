Deal rückt näher: So plant Gladbach den Wolf-Transfer

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Hannes Wolf verlässt RB Leipzig wohl Richtung Gladbach

Bei RB Salzburg arbeiteten Trainer Marco Rose und Offensiv-Juwel Hannes Wolf einst extrem erfolgreich zusammen. Beide verschlug es danach in die deutsche Bundesliga. Nun deutet sich ein Wiedersehen in Gladbach an.

Dass die Fohlen daran interessiert sind, den 21-Jährigen von RB Leipzig loszueisen, ist bereits länger bekannt. Laut "kicker" stehen mittlerweile auch die Rahmenbedingungen eines möglichen Transfers fest.

Dem Fachmagazin zufolge läuft beim Österreicher alles auf ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption hinaus. Zwar hofft RB weiter auf einen sofortigen und finalen Abgang des Youngsters, der in der abgelaufenen Saison auch verletzungsbedingt nur fünf Mal für die Sachsen auf dem Platz stand. Da Wolf aber unbedingt nach Gladbach will, lenken die Leipziger wohl ein.

So gerne die Borussia direkt zuschlagen würde, fehlt dem Champions-League-Teilnehmer der kommenden Spielzeit letztlich das nötige Geld, um Wolf fest zu verpflichten. RB will die im Vorjahr nach Salzburg überwiesenen zwölf Millionen Euro wieder reinholen - für die Fohlen derzeit eine utopische Summe.

Leihmodell könnte Gladbach Zeit verschaffen

Nach "kicker"-Informationen ist auch ein Leihmodell mit integrierter Kaufpflicht alles andere als ausgeschlossen. Diese würde den Gladbachern noch ein wenig Zeit verschaffen, um die Ablöse zusammenzukratzen.

Wolf war im vorigen Sommer mit riesigen Vorschusslorbeeren in Leipzig aufgeschlagen. Ein Knöchelbruch warf den flexibel einsetzbaren Offensivspieler jedoch früh in der Saison zurück. Nach seiner Genesung fand der gebürtige Grazer seinen Rhythmus nicht mehr wieder und pendelte monatelang zwischen Bank und Tribüne.

Sein Arbeitspapier bei RB ist noch bis 2024 gültig, eine Zukunft im Team von Trainer Julian Nagelsmann scheint jedoch ausgeschlossen. Alles deutet auf eine baldige Trennung hin.