Entwarnung bei Boateng und Coman

AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Jérôme Boateng und Kingsley Coman nahmen beim FC Bayern am Training teil

Der FC Bayern München kann im Viertelfinale der Champions League am Freitag (21:00 Uhr) in Lissabon gegen den FC Barcelona Jérôme Boateng und Kingsley Coman wohl einsetzen.

Die beiden Profis nahmen am Montag an der ersten Einheit des Rekordmeisters im Kurztrainingslager in Lagos an der Algarve teil.

Innenverteidiger Boateng war beim 4:1 (2:1) im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea in der 64. Minute angeschlagen ausgewechselt worden. Coman hatte bei der Partie wegen muskulärer Probleme gefehlt.

Das erste Training des FC Bayern in Portugal im Re-Live:

Neben Millionen-Transfer Leroy Sane, der für die Königsklasse nicht spielberechtigt ist, muss Trainer Hansi Flick zunächst jedoch auf Benjamin Pavard verzichten. Der Weltmeister blieb wegen einer Fußverletzung zur Reha in München.

Leise Hoffnungen hegen die Bayern allerdings noch, dass der Rechtsverteidiger für ein mögliches Halbfinale (19.8.) nach Portugal nachreist.