Elvira Herzog unterschreibt beim SC Freiburg

Die Bundesliga-Fußballerinnen des SC Freiburg haben Torhüterin Elvira Herzog (20) verpflichtet.

Die gebürtige Züricherin wechselt von Absteiger 1. FC Köln in den Breisgau. Das gab der SC am Donnerstag bekannt. Herzog hatte im Sommer 2019 den FC Zürich verlassen und einen Vertrag in der Domstadt unterschrieben.