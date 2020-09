Kehrt Ex-BVB-Profi Philipp in die Bundesliga zurück?

via www.imago-images.de

Kehrt Maximilian Philipp in die Bundesliga zurück?

Im Sommer 2019 kehrte Maximilian Philipp der Bundesliga den Rücken und wechselte von Borussia Dortmund zu Dynamo Moskau. Nun könnte es den ehemaligen BVB-Profi zurück in die Beletage des deutschen Fußballs ziehen. Gleich zwei Bundesligisten sollen die Fühler nach dem Angreifer ausgestreckt haben.

Wie das Portal "transfermarkt.de" berichtet, beschäftigt sich der russische Topklub mit einem Transfer von Philipp. Demnach wurde der 26-Jährige sowohl beim VfB Stuttgart als auch bei Eintracht Frankfurt angeboten. Im Raum steht eine Leihe mit anschließender Kaufoption.

Beim VfB Stuttgart könnte Erik Thommy Teil des Deals werden. Der Mittelfeldspieler der Schwaben stehe bei Dynamo Moskau hoch im Kurs. Eine Leihe komme für die Stuttgarter Verantwortlichen allerdings nicht infrage, vielmehr wolle der VfB eine Ablöse für den 26-Jährigen generieren.

Philipp hadert mit Flop-Image

Erst im Juni hatte Philipp über eine mögliche Bundesliga-Rückkehr gesprochen. "Ich bin Deutscher, das ist mein Zuhause. Ich fühle mich hier bei Dynamo sehr wohl, aber die Heimat ist immer noch mal etwas anderes", schloss der 26-Jährige ein Comeback im deutschen Oberhaus gegenüber dem "kicker" nicht aus.

In Russland stand Philipp zwischenzeitlich auch in der Kritik. Nach einem starken Einstand in der Metropole im Spätsommer rutschte der Flügelstürmer mit Dynamo zeitweise in den Tabellenkeller ab. "Ich habe es mitbekommen. Einerseits gehört es zum Geschäft dazu, andererseits liest niemand gerne, wenn er als Flop bezeichnet wird", so Philipp über die kritischen Stimmen.

In 29 Pflichtspielen für Dynamo erzielte Philipp neun Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Sein Vertrag in Russland ist noch bis 2023 datiert.

Der BVB hatte Philipp im Sommer 2017 für 20 Millionen Euro verpflichtet. Zwei Jahre später ließen die Dortmunder den Stürmer für die gleiche Ablösesumme zu Dynamo Moskau ziehen.