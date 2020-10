Argentinien fährt knappen Sieg in Bolivien ein

Martin Alipaz POOL via www.imago-images.de

Lautaro Martínez (l.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für Argentinien

Die argentinische Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Qualifikationsspiel für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar gewonnen.

Das Team um Superstar Lionel Messi setzte sich in La Paz mit 2:1 (1:1) gegen Bolivien durch. Der Gastgeber ging bei der Partie auf 3650 Metern über dem Meeresspiegel in der 24. Minute durch einen Treffer von Marcelo Martins zunächst in Führung. Lautaro Martínez glich kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit in der 45. Minute für die Argentinier aus. Joaquín Correa traf in der 79. Minute zum Endstand.

Argentinien hatte in der vergangenen Woche die erste Qualifikationspartie gegen Ecuador mit 1:0 gewonnen. Bolivien war von Brasilien mit 0:5 geschlagen worden.

🏆 #SelecciónMayor



⚽ @Argentina 🇦🇷 2 (Lautaro Martínez y Joaquín Correa) 🆚 #Bolivia 🇧🇴 1 (Marcelo Martins)



👉 ¡Final del partido! El conjunto comandado por Lionel Scaloni cosechó su segunda victoria en las #Eliminatorias 💪 pic.twitter.com/hKI72dQJYP — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 13. Oktober 2020

Wegen der Corona-Krise startete die WM-Qualifikation in Südamerika unter schweren Bedingungen. Die Region gehört derzeit zu den Brennpunkten der Pandemie. Nach dem Tod von Verbandspräsident César Salinas wird der bolivianische Fußball zudem von internen Grabenkämpfen erschüttert.

Mehrere Vereine geben ihre Spieler nicht frei, Nationaltrainer César Farías wird Korruption vorgeworfen.