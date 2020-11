Medien: Torwart-Entscheidung auf Schalke gefallen

Maik Hölter/TEAM2 via www.imago-images.de

Neue Nummer eins beim FC Schalke 04: Frederik Rönnow (li.)

Das Rätselraten ist offenbar beendet: Einem Medienbericht zufolge hat sich Trainer Manuel Baum darauf festgelegt, dass Leih-Torwart Frederik Rönnow fortan die Nummer eins beim FC Schalke 04 ist.

Laut "WAZ" wurde die Entscheidung den Konkurrenten bereits mitgeteilt. Für Routinier Ralf Fährmann bleibt somit vorerst nur der ungeliebte Bankplatz.

Am Donnerstag hatte Baum auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg bestätigt, seine Wahl getroffen zu haben.

"Es ist nur so, dass Frederik Rönnow mit der Nationalmannschaft unterwegs war. Ich möchte das mit den beiden Torhütern als erstes besprechen, bevor es dann in die Öffentlichkeit kommt", erläuterte der 41-Jährige. Dieses Gespräch hat mittlerweile stattgefunden.

Grundlegend seien "viele Faktoren" gewesen, so Baum. Die Leistung auf dem Platz habe er ebenso berücksichtigt wie die Performance im Training und die Rolle in der Mannschaft. Zudem sei es wichtig, dass der unterlegene Schlussmann eine Perspektive aufgezeigt bekomme und trotzdem eine "wichtige Rolle" einnehme.

Es müsse dennoch "jedem in der Mannschaft bewusst sein, dass es nicht um Einzelschicksale geht, sondern einzig und allein darum, dass wir Schalke wieder auf den Weg bringen", schloss Baum die Diskussion.

FC Schalke besitzt keine Kaufoption für Rönnow

Fährmann war als Stammkeeper in die Saison gestartet, kassierte jedoch viele Gegentore und verletzte sich zu allem Überfluss am 3. Spieltag. In der Folge durfte Rönnow ran und überzeugte.

Der Däne war kurz vor Ende der Transferperiode von Eintracht Frankfurt ausgeliehen worden. Eine Kaufoption für den 28-Jährigen besitzen die Knappen nicht.

Schalke 04 wartet mittlerweile seit Januar auf einen Sieg in der Bundesliga. Damals schlugen die Königsblauen Borussia Mönchengladbach daheim mit 2:0 (0:0).