Zorc sieht Haaland in der Weltklasse

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Erling Haaland erzielte vier Treffer für den BVB bei Hertha BSC

Mit seinem Viererpack für Borussia Dortmund bei Hertha BSC (5:2) sorgte Erling Haaland einmal mehr für Staunen in der Fußball-Welt. Von BVB-Sportdirektor Michael Zorc kassierte der Stürmer nach seiner Gala-Vorstellung ein Sonderlob.

"Erling steht noch ganz am Anfang seiner Karriere. Er ist erst 20, das darf man nicht vergessen", sagte Zorc im "kicker". "Aber er bringt alles mit, um ein ganz Großer zu werden."

Schon jetzt zähle Haaland zur Weltklasse, weil er seine Tore nicht nur in der Bundesliga, sondern auch regelmäßig in der Champions League mache, so Zorc.

Und die Zahlen sprechen für diese These des langjährigen Dortmunder Managers: Seit seinem Wechsel von RB Salzburg zum BVB im Januar 2020 erzielte Haaland in 30 Pflichtspielen für den Revierklub 31 Tore - 23 davon im deutschen Oberhaus, sechs in der Königsklasse.

"Wir sind happy, dass wir ihn haben", stellte Zorc klar und lobte Haaland über den grünen Klee: "Der Junge kennt keine Angst. Und er bleibt immer ambitioniert."

BVB vor "Big-Point-Spiel" gegen den FC Brügge

Nachdem Haaland den BVB mit vier Buden zum Sieg über Hertha geschossen hat, schwärmte auch schon Mittelfeld-Stratege Axel Witsel von seinem Teamkollegen: "Erling ist unglaublich. Den sieht man manchmal 30 Minuten nicht - und in den nächsten 30 Minuten schießt er vier Tore." Nationalspieler Julian Brandt ergänztem Haaland sei dem BVB "momentan eine verdammt große Hilfe".

Auch am Mittwoch in der Champions League gegen den FC Brügge setzt Dortmund wieder auf die Goalgetter-Qualitäten von Haaland. Zorc rief die Begegnung zu einem "Big-Point-Spiel" aus.

Der BVB führt die Gruppe F mit sechs Punkten vor Lazio Rom (5) und Brügge (4) an. "Mit einem Sieg erhöhen wir die Chancen auf das Achtelfinale dramatisch", sagte der Sportdirektor.