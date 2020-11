Brügge-Star fehlt nach Bus-Eklat beim BVB

BRUNO FAHY via www.imago-images.de

Emmanuel Dennis fehlt dem FC Brügge gegen den BVB

Am Dienstagabend gastiert der FC Brügge im Rahmen der Champions League bei Borussia Dortmund. Noch vor der Abreise zum BVB soll es bei den Belgiern mächtig gekracht haben. Ein Offensiv-Star wurde aus dem Kader gestrichen.

Der nigerianische Nationalspieler Emmanuel Dennis ist nicht mit nach Dortmund gereist. Das berichtet "Het Laatste Nieuws". Demnach soll es vor der Abfahrt Ärger um den Sitzplatz des 23-Jährigen im Teambus gegeben haben. Der Angreifer soll vor Wut aus dem Bus gestürmt, die Mannschaft ohne ihn abgereist sein.

Dem Bericht zufolge soll es nicht das erste Mal gewesen sein, dass Dennis in der laufenden Saison negativ aufgefallen ist. Angeblich mehrten sich zuletzt Regelverstöße des Rechtsfußes.

Einen möglichen Grund für die schlechte Stimmung des Offensivspielers hat "Het Laatste Nieuws" auch im Köcher: Dennis soll enttäuscht sein, dass ein Abschied aus Brügge im Sommer scheiterte.

Sein Vertrag endet zwar erst im Sommer 2022, allerdings kursierten immer wieder Gerüchte um das Interesse einiger Top-Klubs. Auch Scouts des BVB sollen ein Auge auf Dennis geworfen haben.

Ein Wechsel scheiterte aber wohl an der Ablöseforderung des FC Brügge, der angeblich einen neuen Vereinsrekord erzielen wollte.

Dieser liegt aktuell bei 25 Millionen Euro, die man 2019 für den Brasilianer Wesley Moraes von Aston Villa kassierte. Nicht zuletzt aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie wollte jedoch kein Interessente die Forderung erfüllen.

Brügge könnte damit eine unschöne Entwicklung drohen. Mit einem Treffer in zehn Pflichtspielen blieb Dennis 2020/21 zum einen bislang deutlich hinter den Erwartungen an seine Person zurück, zudem dürften die ausbaufähige Quote und der Ärger um seine Person seinem Marktwert deutlich schaden.

In der laufenden Spielzeit stand Dennis bereits dreimal gar nicht erst im Kader, dreimal schmorrte er 90 Minuten auf der Bank.