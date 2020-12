Pyro-Party der Ultras beflügelt Union Berlin

Matthias Koch via www.imago-images.de

Die Fans von Union Berlin unterstützen ihr Team vor dem Duell gegen den FC Bayern

Union Berlins achtbares 1:1 gegen Meister Bayern München wurde von einigen Fans mit Raketen-Feuerwerk und Pyro begleitet. Die Mannschaft hat es zur Höchstleistung motiviert, aber in der Pandemie sind solche Bilder durchaus zu hinterfragen.

Die Raketen schossen in den tiefschwarzen Himmel, als die Fans von Union Berlin am Boden den Prestige-Erfolg gegen Bayern München feierten. Direkt am Stadion An der Alten Försterei hatten sich wieder einmal zwischen 100 und 150 Anhänger versammelt. Sie sangen, sie zündeten Feuerwerk und feuerten ihr Team an. Schon vor dem 1:1 (1:0) gegen den Rekordmeister hatten die Fans die Zufahrt zur Arena mit Pyrotechnik eindrucksvoll in ein Flammenmeer verwandelt.

"Das nimmst du dann schon wahr. Das hat gut getan, diese Unterstützung zu spüren", sagte Union-Trainer Urs Fischer nach der Partie: "Ich glaube schon, dass diese Aktion geholfen hat, dass wir ein solches Spiel abliefern konnten."

Nicht nur nach dem Spiel, sondern auch währenddessen, explodierten die bunten Lichter über dem Stadion, die Fans skandierten "Zieht den Bayern die Lederhosen aus", da der Underdog lange durch das Tor von Grischa Prömel (4.) führte. Bis Bayerns Robert Lewandowski (67.) ausglich.

Vor der Begegnung begleiteten die Fans die Ankunft des Berliner Mannschaftsbusses auf der Straße vor dem Stadion. Die Polizei berichtete auf "SID"-Anfrage von "mehreren kleinen Vorkommnissen", unter anderem Pyros und ein Nebeltopf wurden gezündet. Die Personen hätten sich aber unerkannt entfernt, hieß es. Auch die Fans, die das Feuerwerk starteten, konnten nicht ausfindig gemacht werden.

Wie zielführend solche Bilder in der Pandemie sind, so atmosphärisch sie auch sein mögen, sei dahingestellt. Besonders einen Tag, bevor erneut ein harter Lockdown durch die Politik erwartet wurde. Ob die Unterstützer am Freitag (20:30 Uhr) zum nächsten Highlight gegen Borussia Dortmund trotz verschärfter Corona-Maßnahmen wieder an die Arena strömen werden, bleibt abzuwarten. Schon in den vergangenen Wochen waren Union-Fans bei Heimspielen zum Stadion gekommen.

Union gönnt sich "ein Bierchen" zur Belohnung

In den Feier-Reigen der Fans stimmte die Mannschaft aber nicht ein. "Ein Bierchen" wollte sich Fischer als Belohnung zwar gönnen, aber danach sollte bereits die Analyse folgen. Schließlich wartet am Dienstag (20:30 Uhr) die Auswärtsaufgabe beim VfB Stuttgart.

Lobende Worte fand der Schweizer für seine Mannschaft dennoch. "Ich bin hochzufrieden, weil die Mannschaft von Anpfiff an alles aufgewendet hat, was möglich war", so der 54-Jährige: "Mit etwas mehr Effizienz wäre vielleicht ein Sieg möglich gewesen, aber dieses 1:1 ist ein verdientes Resultat." Nur die Pyro-Party hätte nicht sein müssen.