Stevens schließt längeres Schalke-Engagement nicht aus

Huub Stevens (re.) übernimmt vorerst den FC Schalke 04

Für Huub Stevens ist die Rückkehr auf die Trainerbank des FC Schalke 04 eine emotionale Angelegenheit.

"Mein blau-weißes Herz schlägt immer noch. Ich konnte nicht nein sagen", betonte der 67-Jährige bei seiner Präsentation am Freitag.

Für den Niederländer ist es die vierte Amtszeit in Gelsenkirchen. Diesmal beerbt Stevens, der sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats bis auf Weiteres ruhen lässt, seinen Kollegen Manuel Baum. Er habe mit ihm kurz telefoniert und hoffe, "dass er aus dieser Situation lernen kann". Unter Baum war der Tabellenletzte in zehn Spielen ohne Sieg geblieben. Insgesamt ist S04 seit 28 Spielen ohne Dreier in der Bundesliga geblieben.

Ob er tatsächlich nur für die beiden Heimspiele am Samstag (15:30 Uhr) gegen Arminia Bielefeld sowie am 22. Dezember im Pokal gegen den SSV Ulm zurückkehrt, ließ Stevens bei der Pressekonferenz offen: "Lasst Euch überraschen!".

Eine Empfehlung, wer Schalke im neuen Jahr aus dem Tabellenkeller führen soll, werde er öffentlich nicht aussprechen. Angeblich hat sich der blau-weiße Jahrhunderttrainer für Friedhelm Funkel stark gemacht. Der erfahrene Retter sagte dem "SID" jedoch: "Ich mache mir darüber keine Gedanken und wurde bisher nicht angesprochen."

FC Schalke 04: Baum-Entlassung "ein Prozess über Wochen"

Körperlich ist Stevens nach eigener Einschätzung fit genug, seine Aufgabe zu bewältigen. "Ich werde beim Training nicht mehr mitmachen, aber die Stunde auf dem Platz werde ich noch schaffen", sagte der legendäre Coach der "Eurofighter" mit einem Augenzwinkern. Wichtig sei, dass endlich wieder die Null stehe: "Dann reicht auch ein Tor, um zu gewinnen."

Die Entscheidung, sich von Baum zu trennen, sei laut Sportvorstand Jochen Schneider ein "Prozess" gewesen, "der sich über Wochen gezogen hat". Leider habe es sich ergeben, "dass die Überzeugung nicht mehr da war, dass es in dieser Konstellation klappen wird."

Zu Stevens' Comeback sagte Schneider: "Es ist eine spezielle Situation, weil wir keine Gewissheit haben, dass die Entscheidung am Ende richtig ist."

+++ Stevens über die Defensive +++

"Die Null muss stehen, das wäre nicht schlecht. Dann braucht man nur ein Tor zu schießen und hat drei Punkte."

+++ Schneider über Zweifel an Baum +++

"Es ist ein Prozess, den wir ständig begleiten. Wir sind täglich zusammen. Ich werde jetzt nicht derjenige sein, der sagt, wann erste Zweifel aufgekommen sind. Fakt ist: wir haben zwölf Spiele gespielt und vier Punkte auf dem Habenkonto und das ist zu wenig."

+++ Schneider: Naldo bleibt Co +++

"Naldo bleibt Bestandteil des Trainer-Teams."

+++ Stevens über seine Fitness +++

"Mitmachen kann ich nicht, aber die Stunde auf dem Platz, das schaffe ich noch."

+++ Stevens über den Aufsichtsrat +++

"Ich verrate das nicht, wie es dort aussieht. Ihr könnt es versuchen mit Fragen, aber ich sage nichts."

+++ Stevens über Freude am Job +++

"Glaubt mir ein, wenn ich es mache, dann habe ich Spaß und Freude daran, so werde ich es auch der Mannschaft vermitteln."

+++ Stevens über seine Motivation +++

"Ich brenne!"

+++ Stevens über eine mögliche Bentaleb-Rückkehr +++

"Ich glaube nicht, dass ich über einzelne Spieler rede, es geht um den FC Schalke 04, um die ganze Mannschaft und nicht um einzelne Spieler. Wer spielen wird morgen, seht ihr morgen!"

+++ Schneider über Baum und David Wagner, die beide weiter bezahlt werden müssen +++

"Verträge sind einzuhalten. Aber das ist für uns stemmbar. Sonst hätten wir die Verträge nicht unterschrieben. 'Dramatisch' ist die falsche Vokabel."

+++ Schneider erneut über die Entlassung von Baum +++

"Es war ein Prozess, der sich über Wochen gezogen hat und leider hat es sich so ergeben, dass die Überzeugung nicht mehr da war, dass es in dieser Konstellation klappen wird."

+++ Stevens über den Klassenerhalt und einen möglichen neuen Coach +++

"Das Vertrauen ist da, dass die Spieler das hinkriegen. Es kann ja nicht anders. Man muss ja auch vorangehen für die Jungs, um ihnen zu helfen."

"Über andere Trainer möchte ich nicht reden. Es ist eine Frechheit, dass berichtet wurde, dass ich einen anderen Trainer ins Gespräch gebracht habe. Wenn ich einen Namen genannt habe, werde ich ihn nie nach außen bringen."

+++ Schneider über das Saisonziel, muss es angepasst werden auf Relegation? +++

"Die Frage ist jetzt nicht dein Ernst?" (in Richtung eines Sky-Reporters) "Auch die Relegation gehört zum Klassenerhalt."

"Ich sehe es nicht so, dass das Saisonziel angepasst werden muss. Wir müssen jetzt, wie der Trainer gesagt hat, erst einmal Punkte holen. Wir müssen die Leistungen bringen, um punkten zu können."

+++ Stevens über seine Taktik gegen Bielefeld +++

"Glaub mir eins, wenn sich der DSC-Trainer die Bilder von früher anschaut, dann freut es mich, dass er so einige Stunden zu tun hat. Aber ich habe jetzt mit anderen Spielern zu tun als damals, daher geht das nicht auf."

+++ Stevens hat schon mit dem Team geredet +++

"Ich habe mit der Mannschaft und dem Mannschaftsrat gesprochen und werde heute auch noch Einzelgespräche führen."

+++ Schneider über mögliche Neuverpflichtungen +++

"Meinen Sie den wirtschaftlichen Spielraum? Da müssen sie andere Leute fragen, da bekommen sie Antworten."

+++ Stevens: Bei Mascarell sieht es nicht gut aus +++

"Es haben einige Spieler das Gelände verlassen, auch Omar Mascarell. Bei ihm sieht es nicht gut aus."

+++ Schneider: Kein Rücktritt! +++

"Ich spüre das Vertrauen. Und nein, ich habe meinen Rücktritt nicht angeboten! Es geht um den Verein und nicht um mich. Man rennt in so einer Situation nicht davon. Wenn der Aufsichtsrat nicht mehr überzeugt ist, dann gehe ich nach Hause. Aber ich bin nicht so gestrickt, dass ich wegrenne, wenn die Probleme am größten sind."

+++ Schneider: "Wir müssen aus Überzeugung handeln" +++

"Es ist eine spezielle Situation, weil wir keine Gewissheit haben, dass die Entscheidung am Ende richtig ist. Aber wir müssen die Überzeugung haben, deshalb haben wir entschieden und heute Mittag die Entscheidung verkündet.

+++ Schneider über seine Person +++

"Der Druck ist allgemein da, vor allem, wenn sie 18. sind. Es geht nicht um meine Person, sondern um Schalke 04 und wie wir die Krise bewältigen und daraus hervorgehen. Es ist auch irrelevant ob ich Druck hab, wir insgesamt haben Druck. Wir müssen jetzt schauen, dass wir an der richtigen Stelle die Hebel ansetzen, um da rauszukommen."

+++ Schneider über das Trainerprofil des Neuen +++

"Wir stehen jetzt vor zwei wichtigen Spielen in fünf Tagen. Der ganze Fokus von uns allen sollten diesen zwei Spielen gelten. Wenn diese gespielt sind, werden wir uns zu dem anderen Thema äußern."

+++ Stevens über seinen Plan +++

"Guck mal, wie viele Verletzungen wir haben. Es wird nicht viel geändert, denke ich. Wir müssen einen Erfolg reinholen, das ist das Allerbeste. Die Art und Weise ist egal."

+++ Stevens: "Die Köpfe müssen frei sein!" +++

"Die Köpfe müssen frei sein. Das Team braucht Freude und Spaß und ein Erfolgserlebnis. Lassen Sie uns hoffen, dass das schnell kommt. Es ist die beste Medizin."

+++ "Machen Sie über die zwei Spiele weiter?"

Stevens: "Lassen Sie sich überraschen! - Aber gut, dass sie mir die Frage stellen und nicht meiner Frau: Ich hatte etwas anderes vor, ja."

+++ Stevens über sein neuerliches Engagement +++

"Das blau-weiße Herz schlägt noch immer. Wenn der Verein doch in die Bredouille kommt, kann man nicht nein sagen."

+++ Schneider über den Zeitpunkt der Entlassung und einen möglichen Nachfolger +++

"Das hatte etwas mit der Entscheidungsfindung zu tun. Bis gestern späten Abend war die Entscheidung noch nicht getroffen. Deshalb gibt es auch jetzt heute noch keine Lösung bis Saisonende. Die Findung ist noch nicht abgeschlossen. Selbst wenn sie abgeschlossen gewesen wäre, gibt es ja auch noch das DFL-Hygienekonzept. Man braucht zwei negative Tests, um in die Blase eintauchen zu können."

+++ Stevens über die Aufgabe +++

"Es ist noch schwieriger als beim letzten Mal. Denn jetzt sind wir ganz unten. Aber es ist auch anders: letztes Mal habe ich die Mannschaft für längere Zeit übernommen, jetzt geht es nur um zwei Spiele."

+++ Stevens : Baum war angefressen +++

"Ich habe noch am Morgen mit Manuel Baum gesprochen, der angefressen war. Ich hoffe, dass er in Zukunft von dieser Situation lernen kann. Ich wünsche ihm alles Glück dabei. Wir haben nur eine Woche, es sind zwei Spiele. Von daher würde ich nicht viel ändern an den Trainingseinheiten des Trainerstabs. Ich glaube, dass das nicht gut wäre. Ich nehme nur Mike Büskens mit als Altgedienten. Wir versuchen, die Mannschaft hinzukriegen und die Köpfe freizukriegen. Erfolg und Freude muss zurückkehren. Das wird nicht einfach. Wir haben unsere Methoden, die versuchen wir anzuwenden."

+++ Schneiders Appell ans Team +++

"Es liegt nun an der Mannschaft alles reinzuwerfen und mit zwei Erfolgen aus diesem bitteren Jahr 2020 zu gehen."

+++ Schneider dankt Baum +++

"Er hat in den letzten Wochen mit unglaublich viel Einsatz versucht, den Erfolg wieder zu Schalke 04 zu kriegen. Leider hat sich der Erfolg nicht eingestellt. Wir haben aus zehn Spielen vier Punkte geholt. Wir haben nicht mehr daran geglaubt, dass wir in dieser Konstellation die nötigen Punkte zum Klassenerhalt geholt hätten. Ich wünsche Manuel Baum bei seiner nächsten Station alles Gute. Er ist ein feiner Kerl, ein guter Mensch. Man Dank gilt auch Huub Stevens, der sich bereit erklärt hat, noch einmal einzuspringen."

+++ Schneider und Stevens sind da! +++

Es kann losgehen!

+++ Baums Horrorbilanz: Zehn Bundesliga-Spiele, kein Sieg +++

