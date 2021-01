Moukoko-Einsatz offen, keine Angebote für Brandt

TEAM2 via www.imago-images.de

Ob Moukoko spielen kann, ist so unsicher wie die Zukunft von Julian Brandt

Der Einsatz des Wunderkindes Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund im Topspiel der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig ist noch offen. Der 16-Jährige ist nach seinen Knieproblemen zwar wieder ins Training eingestiegen, eine Entscheidung über einen Einsatz am Samstag (18:30 Uhr) wird aber erst nach den abschließenden beiden Trainingseinheiten fallen. Das teilte Trainer Edin Terzic am Donnerstag mit.

Vizemeister Dortmund reist als Tabellenvierter mit sechs Punkten Rückstand auf den Zweiten Leipzig nach Sachsen. "Ich sehe uns aktuell in der Rolle des Jägers. Wir wollen den Abstand verringern", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Der BVB-Manager äußerte sich auch zur Situation von Nationalspieler Julian Brandt. Der Mittelfeldspieler wurde in den letzten Tagen vermehrt mit einem Abgang noch in diesem Winter in Verbindung gebracht, nachdem er zuletzt wenig berücksichtigt wurde.

"Es liegt nicht einmal ansatzweise etwas auf dem Tisch", betonte Zorc im Hinblick auf Brandt und wiederholte, dass nach derzeitigem Stand kein Spielerverkauf oder -leihgeschäft in diesem Januar geplant ist.

Alle wichtigen Aussagen der BVB-Pressekonferenz vom Donnerstag zum Nachlesen:

+++ Zorc über die aktuellen Kaderpläne +++

Ich möchte nicht auf andere Mediengerüchte eingehen. Es wird permanent ein Name genannt, bei dem es bei uns überhaupt keine Rolle spielt, dass es da zum Abgang kommen sollte. Grundsätzlich beschäftigen wir uns mit jeder Situation individuell, auch vor dem wirtschaftlichen Hintergrund. Es liegt aber nicht einmal ansatzweise etwas auf dem Tisch.

+++ Zorc über Julian Brandt +++

Aktuell ist von unserer nichts Dramatisches geplant. Es liegt aktuell auch nichts auf dem Tisch, worüber wir nachdenken sollten. Wir können ja nichts dafür, wenn permanent Gerüchte verbreitet werden, die nicht der Wahrheit entsprechen.

+++ Terzic über die Kaderplanung +++

Diese Saison ist nicht einfach für alle Mannschaften. Ab übernächste Woche geht es mit den Englischen Wochen wieder los. Wir sind gut damit gefahren, einen recht großen Kader zu haben. Gott sei Dank haben wir im Moment auch wenig Verletzte. Man ist glücklich über jeden Spieler im Kader, der nahtlos in die Startelf hereingeworfen werden kann.

+++ Zorc über Julian Nagelsmann II +++

Julian ist sicher ein sehr guter und talentierter Trainer. Wir hatten in der Vergangenheit auch sehr gute Trainer bei uns und es gab bestehende Verträge. Es hat sich nicht ergeben, weil wir trainertechnisch versorgt waren.

+++ Terzic über die Außenseiterrolle gegen Leipzig +++

Da bin ich ehrlich: Da denke ich gar nicht viel nach. Es geht darum, in das Spiel zu gehen und von der ersten Sekunde an wach zu sein - egal, wie die Vorzeichen im Vorfeld stehen.

+++ Terzic über Mats Hummels +++

Mats ist immer jemand, der vorweggeht. Das Wichtigste bei allen Sachen, die er gesagt hat, ist das Wort "Wir". Er bezieht sich bei allen Kritikpunkten, die er äußert mit ein. Von daher finde ich das ganz legitim, dann auch Kritik zu äußern. Er zeigt nicht mit dem Finger auf andere. Ich finde es legitim und auch produktiv. Er hat sich diese Rolle erarbeitet. Er fordert Dinge von der Mannschaft ein und lebt es auch vor.

Edin #Terzic über @matshummels: „Mats ist immer jemand der vorweg geht. Er zeigt nicht mit dem Finger auf andere, sondern bezieht sich immer mit ein und redet vom „Wir". Für mich ist es völlig legitim, dass er Dinge einfordert und sie dann auch vorlebt."

+++ Terzic über die Nationalspieler Can, Schulz, Dahoud und Brandt +++

Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden mit allen Spielern, die bei uns im Kader sind. Wir stellen aber nie aufgrund der Nationalität auf. Wir stellen immer die Mannschaft auf, bei der die Wahrscheinlichkeit aus unserer Sicht am höchsten ist, das nächste Spiel zu gewinnen. Bei den erwähnten Spielern fehlt aktuell nicht viel. Alle bemühen sich, wieder an ihr Leistungsmaximum zu kommen, und dann werden sich die Einsatzzeiten auch wieder regulieren.

+++ Zorc über Julian Nagelsmann +++

Julian hat in der Tat eine für sein Alter beeindruckende Trainerkarriere hingelegt. Schon bei Hoffenheim hat er hervorragende Arbeit abgeliefert und spielt jetzt mit Leipzig eine hervorragende Saison. Es ist unbestritten, dass er ein ausgewiesener Fußball-Fachmann ist, der immer wieder Innovationen in seiner Arbeit einfließen lässt. Er schafft es immer wieder, seine Mannschaft ans Laufen zu kriegen. Da müssen wir am Samstag gegenhalten. Ich sehe uns aktuell aufgrund der Tabellensituation in der Rolle des Jägers. Wir wollen den Abstand zu Leipzig verringern. Daher ist uns dieses Spiel am Samstag willkommen.

Michael #Zorc: „Ich sehe uns in der Rolle des Jägers. Wir wollen Leipzig schlagen und die Distanz zur Tabellenspitze verringern."

+++ Terzic über den Wunsch nach mehr Automatismen +++

Wir wollen, dass sich Dinge wieder besser einspielen und automatisch auf dem Platz umzusetzen sind. Das haben wir versucht, in dieser Woche zu nutzen. Aber wir haben noch zwei Trainingseinheiten und werden daran weiterarbeiten.

+++ Terzic über Thomas Delaney +++

Thomas hat nicht nur die letzten beiden Spiele gut bestritten, sondern immer wieder gute Leistungen gebracht. Die letzten zwei Spiele waren da keine Ausnahme. Thomas ist ein Spieler, der unsere Abwehr stabilisieren kann, aber immer auch in der Lage ist, die gegnerische Abwehr zu destabilisieren. Das ist auf dieser Position extrem wichtig. Wir sind glücklich, so einen Spieler bei uns im Kader zu haben.

+++ Terzic über die Stärken von Leipzig +++

Wir haben die defensive Stärke schon angesprochen. Sie haben es bis dato sehr gut in der Bundesliga und in der Champions League gemacht. Was ihnen gelungen ist: Sie sind in allen Statistiken oben mit dabei. Nur bei den Torjägern und Assistgebern nicht. Sie haben mit Timo Werner einen absoluten Topspieler verloren, und haben es geschafft, das auf verschiedenen Schultern zu verteilen. Das macht sie sehr unausrechenbar und schwierig zu bespielen.

+++ Terzic über die Vorzeichen gegen Leipzig +++

Auch dieses Spiel am Samstag wollen wir erfolgreich gestalten. Gegen einen direkten Konkurrenten kann man die Tabelle schneller beeinflussen. Aber: Danach bleiben noch 19 Spiele übrig, in denen wir die Dinge beeinflussen können. Es wird wichtig sein, wieder da anzusetzen, wo wir gegen Wolfsburg aufgehört haben, um den Platz gegen Leipzig erfolgreich zu verlassen.

+++ Terzic über Leipzigs Defensivstärke +++

Leipzig hat erst neun Gegentore bekommen. Sie sind in der Defensive und in der Offensive sehr, sehr stark. Die letzten Spiele gegen Leipzig waren sehr offene Spiele, in denen beide Mannschaften sehr attraktiv und offensiv gespielt haben. Das Spiel ist lange Zeit offen und hatten zuletzt häufig das Können und das Glück, die Partie am Ende zu unseren Gunsten entscheiden zu können. Ich erwarte ein ähnliches Spiel am Samstag. Wir werden alles dafür tun, auch dieses Spiel erfolgreich zu gestalten.

+++ Terzic über das Personal +++

Viel hat sich nicht verändert. Youssoufa Moukoko kehrt zur Mannschaft zurück, der gestern zum ersten Mal wieder zum Teil mit der Mannschaft trainiert hat. Wir werden nach den Einheiten heute und morgen entscheiden, ob es für das Spiel am Samstag reicht.

+++ Zorc und Terzic sind da +++

Der Sportdirektor und der Cheftrainer des BVB betreten das Podium im Presseraum. Die PK kann starten...

+++ Personalfragen beim BVB+++

Die personelle Situation hatte sich beim BVB zum ersten Spieltag des neuen Kalenderjahres etwas entspannt. Stürmerstar Erling Haaland kehrte nach überstandener Muskelverletzung zurück. Zuletzt fielen bei den Dortmundern noch Thorgan Hazard, Marcel Schmelzer und Youssoufa Moukoko verletzt beziehungsweise angeschlagen aus. Äußert sich Terzic auf der PK zu dem Trio?

+++ Positive Bilanz gegen RB Leipzig +++

Von den bisherigen acht Bundesliga-Spielen gegen RB Leipzig konnte der BVB vier für sich entscheiden. Zweimal spielten die Teams unentschieden, zweimal siegten die Leipziger.

+++ Nächstes Sechs-Punkte-Spiel für den BVB +++

Nachdem vor dem Jahreswechsel gleich vier von acht Bundesliga-Spielen verloren gingen, schafften die Schwarz-Gelben mit dem 2:0-Sieg gegen Wolfsburg am letzten Sonntag die Trendwende. Um den Anschluss an den zweiten Tabellenplatz endgültig wieder herzustellen, muss am Samstagabend gegen RB Leipzig der nächste Sieg her.