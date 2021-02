Torwart-Talent im Visier des FC Schalke 04

Anthony Devlin via www.imago-images.de

Altay Bayindir soll beim FC Schalke 04 und Werder Bremen auf dem Zettel stehen

Altay Bayindir von Fenerbahce gilt als größten Torwart-Talent der Türkei. Längst soll der 22-Jährige das Interesse von Klubs aus dem Ausland geweckt haben. Wohl auch das des FC Schalke 04 und von Werder Bremen.

Das berichtet das türkische Portal "Fanatik". Demnach strebt aber vor allem Ajax Amsterdam eine Verpflichtung des Keepers an. Scouts des niederländischen Rekordmeisters sollen Bayindir schon länger beobachten. Im Sommer könnte Ajax dann einen Vorstoß wagen.

Der Klub aus Amsterdam ist auf der Suche nach einem Ersatzmann für André Onana, der von der UEFA für zwölf Monate wegen Dopings gesperrt wurde. Ajax gab bereits bekannt, vor dem internationalen Schiedsgericht CAS gegen das Urteil Einspruch einzulegen.

Neben Ajax, Schalke und Werder sollen auch Tottenham Hotspur aus der Premier League und Ligue-1-Klub OSC Lille die Fühler nach Bayindir ausgestreckt haben. Vor rund einem Jahr brachte schon das Portal "fussballeck.com" den Torwart mit Hertha BSC in Verbindung.

Bayindir bei Fenerbahce gesetzt

Bayindir ist noch bis 2023 an Fenerbahce gebunden. Bei dem türkischen Topklub ist der 22-Jährige seit seinem Wechsel von Ankaragücü zur Saison 2019/2020 die Nummer eins zwischen den Pfosten.

In der aktuellen Spielzeit stand der U21-Nationalspieler in 23 von 24 möglichen SüperLig-Spielen auf dem Platz. Lediglich das Match gegen Gaziantep FK am am 13. Spieltag (1:3) verpasste er wegen einer Rot-Sperre.

In den bisherigen Spielen musste Bayindir 23 Mal hinter sich greifen, sieben Mal konnte er seinen Kasten sauber halten. Über eine mögliche Ablösesumme gibt es derzeit noch keine Spekulationen. Sein derzeitiger Marktwert liegt bei elf Millionen Euro.

Beim FC Schalke 04 kehrt Frederik Rönnow nach dem Leihgeschäft im Sommer zurück zu Eintracht Frankfurt, im Gegenzug kehrt Markus Schubert von der SGE zurück nach Gelsenkirchen. Der Vertrag von Michael Langer läuft am Saisonende aus. Ralf Fährmann ist noch bis 2023 an den Klub gebunden.

Bei Werder sind die Verträge von Jiri Pavlenka, Ersatzkeeper Michael Zetterer und Nummer drei Eduardo dos Santos Haesler noch bis 2022 datiert.