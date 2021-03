Achter Sieg in Folge: Inter weiter auf Titelkurs

AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Inter Mailand hat den Meistertitel im Visier

Inter Mailand ist auf dem Weg zum ersten Meistertitel im italienischen Fußball seit elf Jahren nicht zu stoppen.

Die Lombarden taten sich beim 2:1 (0:0) am Sonntag beim Abstiegskandidaten FC Turin zwar schwer, fuhren am Ende aber doch ihren achten Sieg in Folge ein.

Der Vorsprung des Tabellenführers auf den Lokalrivalen AC Mailand wuchs vorerst auf neun Punkte. Milan könnte am Abend (20:45 Uhr) mit einem Sieg gegen den SSC Neapel aber nachziehen.

Romelu Lukaku brachte Inter mit einem Foulelfmeter in Führung (62.). Antonio Sanabria glich für den Außenseiter mit einem Abstaubertor aus (70.). Den Sieg der Gäste sicherte der eingewechselte Lautaro Martinez (85.).