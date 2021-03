Bayern-Star aus kuriosem Grund nicht zur Nationalmannschaft

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Hat die Reise zur Nationalmannschaft verpasst: Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern

Mitten in die Diskussion um Länderspielabstellungen von Stars des FC Bayern hat sich nun eine kuriose Panne gemischt. Denn während Robert Lewandowski zum Spiel seiner Polen fliegen kann, wird Eric Maxim Choupo-Moting nicht zu seiner Nationalmannschaft reisen. Allerdings aus anderem Grund als erwartet.

Nach Informationen von "Bild" wird der FCB-Angreifer die Länderspiele seines Heimatlandes verpassen, immerhin zwei wichtige WM-Qualifikationsspiele.

Schuld ist daran allerdings nicht die eigene Leistung oder der Unwille seines Trainers, sondern ein Fehler der Fédération Camerounaise de Football, des kamerunischen Fußball-Verbandes.

Dieser hatte die Einladung laut dem Bericht nämlich an die falsche Email-Adresse geschickt. Deshalb wusste Choupo-Moting, der die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt (Deutsche Mutter, Vater Kameruner), nichts von seinem Glück. Der Bayern-Profi wurde stattdessen von Antonio Conceicao, dem Trainer Kameruns, auf einer Pressekonferenz sogar noch ins falsche Licht gerückt.

Dort hieß es, Choupo-Moting haben nicht auf die Einladung reagiert. Nun also die Aufklärung, geleistet durch Camille Just Choupo-Moting, den Vater und Berater des Angreifers.

"Ich wurde vom Verband kontaktiert, um herauszufinden, was los war. Ich habe den FC Bayern kontaktiert und sie haben mir bestätigt, dass sie die Einladung nicht erhalten haben", sagte er gegenüber "Bild".

"Ich habe später erfahren, dass Fecafoot sich bei den Bayern entschuldigt hat, weil sie die Einladung des Spielers nicht verschickt haben. Anscheinend haben sie die Einladung an eine falsche E-Mail-Adresse geschickt und es erst am Montag bemerkt", so Choupo-Moting senior weiter. "Das ist ein Mangel an Professionalität."

Somit wird sein Sohn, der immerhin schon 54 Länderspiele (13 Tore) für Kamerun absolviert hat, gegen Kap Verde und Ruanda fehlen.