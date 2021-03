Ungarn auch ohne Dárdai zur U21-EM

FIRO/FIRO/SID/

Ungarn muss auf Ex-Hertha-Profi Palko Dárdai verzichten

Kurz vor Beginn der U21-EM hat bei Deutschlands Auftaktgegner und Co-Gastgeber Ungarn nach Corona nun auch das Verletzungspech zugeschlagen.

Der frühere Hertha-Profi Palko Dárdai (Fehervar FC), Sohn des Berliner Trainers Pal Dardai, fällt wegen muskulärer Probleme für die Gruppenphase aus. Dies bestätige Dárdai senior dem "kicker".

Dardais ältester Sohn Palko, der im Januar von der Hertha nach Ungarn gewechselt war, hatte bis zu U20 für die Junioren-Mannschaften des DFB gespielt. Danach wechselte er wegen der besseren Perspektive den Verband.

Zudem verletzte sich Mittelstürmer Daniel Zsori von Budafoki MTE am Sonntag im Training der U21, für ihn wurde Biro Bence (MTK Budapest) nachnominiert. Zuvor waren vier Spieler, darunter Kapitän Patrik Demjen (Zalaegerszegi TE FC), positiv auf Corona getestet. Ungarn startet am Mittwoch (21:00 Uhr) gegen Deutschland in die Gruppenphase.