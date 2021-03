Klärt Eberl in der Länderspielpause die Rose-Nachfolge?

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Max Eberl muss bei Gladbach derzeit wichtige Entscheidungen treffen

Durch den klaren 3:0-Sieg beim FC Schalke 04 hat Borussia Mönchengladbach pünktlich zur Länderspielpause seinen Negativ-Trend durchbrochen. Für Sportdirektor Max Eberl geht die Arbeit aber auch während der Bundesligapause weiter.

Wie der "kicker" berichtet, könnte der 47-Jährige die stressfreie Zeit ohne Pflichtspiel am Wochenende nutzen, um an den bestehen Planungsfronten substanzielle Fortschritte zu erzielen. Das Blatt rechnet damit, dass insbesondere die Trainerfrage am Niederrhein schon sehr bald geklärt werden könnte und dass die Weichen hierfür in den nächsten Tagen gestellt werden sollen.

Schließlich handele sich bei der Besetzung an der Seitenlinie um die "Königspersonalie" bei den Fohlen, von deren Besetzung in der Folge weitere Personalentscheidungen abhängig gemacht werden.

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass der einstige Weltklasse-Mittelfeldspieler Xabi Alonso bei den Fohlen anheuern könnte. Laut "kicker" habe es zwar Gesprächen zwischen der Borussia und dem Spanier gegeben haben, konkret sei es aber nicht geworden. Inzwischen sei ein Engagement des ehemaligen Bayern-Spielers vom Tisch.

Mit Oliver Glasner (VfL Wolfsburg) und Adi Hütter (Eintracht Frankfurt) sind aber angeblich andere namhafte Trainer weiter im Rennen. Auch die Namen von Gerardo Seoane (YB Bern) oder Jesse Marsch (Red Bull Salzburg) fielen bereits in der Vergangenheit.

Gladbach steht vor wesentlichen Personal-Entscheidungen

Je nach der Philosophie des Nachfolgers von Marco Rose, der im Sommer zu Borussia Dortmund wechselt, könnte bei der Kaderplanung in Gladbach in einem nächsten Schritt noch einiges in Bewegung kommen, munkelt der "kicker".

So gelte es, im Sommer Entscheidungen über die Zukunft von Matthias Ginter, Florian Neuhaus, Marcus Thuram, Jonas Hofmann und Denis Zakaria zu treffen. Die Verträge der Stammkräfte laufen allesamt im Juni 2022 aus.

Für die Fohlen böte sich somit im Sommer letztmalig die Chance eine angemessene Ablösesumme zu erzielen. Insbesondere Zakaria hebt das Blatt als möglichen Wechselkandidaten hervor.

Die Zukunft von Leihspieler Valentino Lazaro ist ebenfalls noch offen. Noch gebe es keine Tendenz, ob der Leihspieler von Inter Mailand langfristig bei den Fohlen bleiben werden. Hier könnte einmal mehr die Meinung eines neuen Cheftrainers gefragt sein. Bei Ibrahima Traoré stünden die Zeichen hingegen unabhängig von anderen Baustellen auf Abschied .