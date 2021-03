Gehälter von Löw, Bierhoff und Co. enthüllt

Kevin Voigt via www.imago-images.de

Joachim Löw (r.) hört als Bundestrainer auf

Wer nach dem EM im Sommer in die Fußstapfen von Bundestrainer Joachim Löw tritt, ist noch unklar. Eins steht aber fest: der Nachfolger kann sich über ein ordentliches Salär freuen.

Die "Bild" enthüllte nun die Gehälter der Verantwortlichen der Nationalmannschaft. Demnach streicht Löw aktuell rund drei bis 3,5 Millionen Euro im Jahr ein. Durch Werbeeinnahmen könne er sein Gehalt sogar nahezu verdoppeln.

Zweiter Top-Verdiener beim DFB-Team ist Manager Oliver Bierhoff. Der 52-Jährige soll rund eine bis 1,5 Millionen Euro kassieren.

Löw-Assistent Marcus Sorg verdient dem Bericht zufolge knapp eine halbe Millionen Euro im Jahr, Torwart-Trainer Andreas Köpke soll zwischen 400.000 und 600.000 Euro absahnen.

Die Spieler der Nationalmannschaft kassieren dagegen kein festes Gehalt, sondern werden in Form von Prämien bezahlt. Für die aktuell laufende WM-Qualifikation sei die Höhe der Ausschüttung aber noch nicht ausgehandelt, so das Boulevardblatt. Die Verhandlungen übernimmt Kapitän Manuel Neuer.

Bei der Qualifikation für die EM in diesem Jahr verteilte der DFB rund drei Millionen Euro an die Spieler. Jeder Akteur im Kader erhielt pro Sieg etwa 20.000 Euro. Eine ähnlich große Summe wird wohl auch bei der WM-Quali ausgeschüttet.

EM-Prämien für Nationalspieler wohl erst ab der K.o.-Runde

Bei der anstehenden EURO 2021 sind Prämien dem Bericht zufolge erst ab der K.o.-Runde angedacht. Hätte das DFB-Team die WM in Russland gewonnen, hätte jeder Spieler rund 350.000 Euro bekommen. Allerdings war für Deutschland schon nach der Vorrunde Schluss.

In der aktuell laufenden WM-Qualifikation schlägt sich das DFB-Team bislang ordentlich. Auf den 3:0-Sieg gegen Island folgte ein knapper 1:0-Erfolg gegen Rumänien. Am Mittwoch (20:45 Uhr/RTL) steht die Begegnung gegen Nordmazedonien an.