Änderungen im ÖFB-Kader der Frauen

APA/HERBERT NEUBAUER

Für Irene Fuhrmann bleibt es "sehr herausfordernde Zeit" (Archivbild)

Aufgrund einiger Corona-Fälle bei Sturm Graz verzichtet ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann gegen Finnland sicherheitshalber auf Katja Wienerroither, Annabel Schasching und Valentina Kröll.

Das österreichische Nationalteam der Frauen ist am Montagnachmittag zum zweiten Lehrgang des Jahres in Bad Tatzmannsdorf zusammengetroffen. Vor dem freundschaftlichen Länderspiel gegen Finnland am Sonntag (20:30 Uhr) in Ritzing hat Teamchefin Irene Fuhrmann noch ein paar Änderungen vorgenommen. Neu dazugekommen sind Anna Bereuter, Melanie Brunnthaler (beide SKN St. Pölten), Lena Triendl, Lilli Purtscheller (beide Wacker Innsbruck) sowie Rückkehrerin Julia Kofler (Werder Bremen).

Nicht dabei sind dagegen die Sturm-Graz-Akteurinnen Katja Wienerroither, Annabel Schasching und Valentina Kröll. Aufgrund mehrerer positiver Coronatests bei den Frauen des SK Sturm wollte Fuhrmann auf Nummer sicher gehen.

🤗🇦🇹 Gerade ist unser #FrauenNationalteam in Bad Tatzmannsdorf zusammengetroffen. Leider konnten nicht alle Spielerinnen anreisen. 😢



Hier das Kader-Update 📲 https://t.co/9bRGdp5gEf#GemeinsamÖsterreich 🦅💯#OneHeartOneGoal ❤️ — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 5. April 2021

"Nach genauer Abwägung haben wir uns dafür entschieden, in diesem Fall kein Risiko einzugehen. Es bleibt weiterhin eine sehr herausfordernde Zeit", so die Teamchefin, die weiterhin auf die verletzten Viktoria Schnaderbeck, Verena Aschauer, Julia Hickelsberger-Füller und Viktoria Pinther verzichten muss. Verletzungsbedingt passen muss außerdem Offensivspielerin Besijana Pireci (Austria Wien/Landhaus).

apa