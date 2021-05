Erneut Gerüchte um Coman und United

ULMER via www.imago-images.de

Manchester United soll Kingsley Coman vom FC Bayern weiter im Blick haben

Wechselgerüchte um Kingsley Coman geistern seit Jahren immer mal wieder durch die Medien. In England wird der Flügelstürmer des FC Bayern nun einmal mehr mit Manchester United in Verbindung gebracht. Erste Option des englischen Rekordmeisters soll allerdings Jadon Sancho vom BVB sein.

Manchester United durchkämmt auch in diesem Sommer den Spielermarkt nach einem neuen Außenangreifer. Laut dem "Guardian" beobachtet der englische Rekordmeister für diese Position Kingsley Coman vom FC Bayern.

Spekulationen in puncto eines möglichen Wechsels ins Theatre of Dreams sind nicht unbedingt neu. Coman tauchte in den letzten Jahren häufiger auf der imaginären United-Transferliste auf. Doch auch die aktuellen Mutmaßungen erscheinen unpassend.

Kingsley Coman möchte beim FC Bayern verlängern

Florian Plettenberg berichtete erst im April, dass Coman eine vorzeitige Verlängerung seines noch bis 2023 datierten Vertrags anstrebe. Dem "Sport1"-Reporter zufolge fühlt sich der 24-Jährige an der Säbener Straße sehr wohl und hegt daher keine Gedanken an einen vorzeitigen Abschied.

Die bisherigen Verhandlungen führten allerdings zu keinem Ergebnis. Das künftige Beschäftigungsverhältnis, das bis 2026 ausgelegt werden soll, müsste laut Comans Verständnis mit einer erheblichen Gehaltssteigerung versehen werden. Ein Angebot über zwölf Millionen Euro Jahresverdienst soll Coman bereits ausgeschlagen haben.

Dass der pfeilschnelle Rechtsfuß seinen Abgang forciert, ist daher nicht vollkommen ausgeschlossen. Offener ist aber wohl die Zukunft von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund. Der Engländer ist laut "Guardian" weiterhin der Wunschspieler von United-Teammanager Ole Gunnar Solskjaers Wunschspieler für die offensive Außenbahn.

Für diese Summe darf Jadon Sancho den BVB verlassen

Beim BVB lieferte Michael Zorc mit seiner "Gentlemen's-Agreement-Aussage" reichlich Nährstoff zu weiteren Mutmaßungen über Sanchos Zukunft bei den Schwarz-Gelben. Der Brite dürfe den BVB wie schon im Sommer vorigen Jahres "unter bestimmten Voraussetzungen" verlassen, offenbarte Zorc in der "ARD".

Mit den Red Devils konnte seinerzeit jedoch keine Übereinkunft erzielt werden. Statt den vor einem Jahr aufgerufenen 120 Millionen Euro könnte der BVB gemäß "Sport1" bei einer Offerte zwischen 85 bis 90 Millionen Euro Transferbereitschaft signalisieren.