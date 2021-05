Breitner elektrisiert von Lewandowski

Pressefoto ULMER/Markus Ulmer

Paul Breitner erzielte für den FC Bayern in 285 Bundesliga-Spielen 93 Tore

Robert Lewandowski bietet sich an diesem Wochenende die Gelegenheit, den Uralt-Rekord von Gerd Müller zu egalisieren. Für Paul Breitner steht außer Zweifel, dass der frühere "Bomber" des FC Bayern bei jedem Lewandowski-Treffer Freude im Überschwang produzieren würde.

Breitner stellt mit keiner Silbe infrage, dass Lewandowski in den verbleibenden zwei Spielen die Bundesliga-Bestmarke von Gerd Müller, der in einem Spieljahr 40 Tore erzielte, knacken wird.

"Er hat so eine gigantische Qualität und obendrein eine Gier, wie ich sie in fünf Jahrzehnten nur vom Gerd kannte, der sich auch nie zufriedengegeben hat und in jedem Spiel am liebsten zehn Tore gemacht hätte", schwärmte Breitner im Klubmagazin "51" von Lewandowski.

Breitner ist nicht nur davon überzeugt, dass Lewandowski Müllers Bestmarke an Saisontoren überbieten kann. Für den heute 69-Jährigen gerät auch der Rekordwert von 365 Bundesliga-Toren ins Wanken. Für Breitner wäre die Voraussetzung hierfür geschaffen, sollte Lewandowski noch drei weitere Jahre und ohne größere Verletzung für den deutschen Rekordmeister spielen.

Robert Lewandowski noch zwei Jahre an den FC Bayern gebunden

Die Chancen auf zumindest zwei weitere Jahre mit dem Superstar stehen trotz der zuletzt wieder aufkommenden Wechselgerüchte nicht schlecht. Lewandowskis Torkonto zählt nach momentanem Stand 275 Treffer – es fehlen also knapp hundert Tore, um den anderen Müller-Rekord zu brechen.

Der 75-Jährige, der im Team mit Breitner in den Siebzigern mit dem FC Bayern alles, was es im Fußball zu gewinnen gab gewann, ist infolge seiner Demenz-Erkrankung seit Längerem aus der Öffentlichkeit verschwunden. Müller lebt mittlerweile in einem Pflegeheim und ist kaum noch ansprechbar.

Breitner ist derweil überzeugt davon, dass Müller, würde er Lewandowskis Torshow regelmäßig bewundern können, dieser auch entsprechend Beifall schenken würde. "Wenn er könnte, dann würde Gerd heute auf der Tribüne sitzen und bei jedem Tor von Lewandowski mit der Zunge schnalzen. Er war so ein wunderbarer, fairer Mensch – er würde es einfach nur genießen."