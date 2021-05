BVB-Anhänger feiern illegale Pokalsieger-Party

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Der BVB holte am Donnerstagabend seinen fünften DFB-Pokalsieg

Borussia Dortmund hat am Donnerstagabend den fünften DFB-Pokalsieg seiner Vereinsgeschichte klargemacht.

Das überzeugende 4:1 gegen Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig wurde deutschlandweit von den BVB-Anhängern gefeiert, wenngleich nicht immer auf derzeit erlaubte Art und Weise.

In Dortmund selbst kam es zu mehreren Zusammenkünften von Fans, die auf offener Straße den Pokalsieg der Schwarz-Gelben feierten - entgegen der derzeit bestehenden coronabedingten Ausgangssperre.

Auf und rund um den Borsigplatz, wo der Traditionsverein vor über 100 Jahren seinen Ursprung fand, versammelten sich rund 200 Anhänger und zündeten Pyrotechnik.

Die Dortmunder Polizei hatte unmittelbar nach Abpfiff der Partie bereits über einen Autokorso rund um den Borsigplatz informiert und Kontrollmaßnahmen angekündigt. Der Bitte an die Bürger, die Ausgangsbeschränkungen in der Stadt einzuhalten, wurde aber in den meisten Fällen auch Folge geleistet.

"Die meisten Dortmunder haben sich an unseren Appell gehalten, zu Hause zu feiern", berichtete Polizeisprecherin Nina Kupferschmidt gegenüber den "Ruhr Nachrichten".

Am #Borsigplatz bildet sich ein #Autokorso. Wir freuen uns über den Sieg des #BVB, fordern aber alle #BVB-Fans auf zuhause zu feiern!

In #Dortmund gelten weiterhin ab 22 Uhr die #Ausgangsbeschränkungen.



Meiden Sie die Innenstadt und insbesondere den #Borsigplatz. — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 13. Mai 2021

Wie die "Ruhr Nachrichten" zudem berichten, sei die Fan-Gruppierung am Borsigplatz, die wohl überwiegend aus Mitgliedern von Ultra-Gruppen des BVB bestand, zwar von der Polizei eingegrenzt worden. Die Feierlichkeiten seien aber nicht unterbunden worden, sodass die Stimmung ausgelassen und weitestgehend friedlich blieb.

Allerdings heißt es in dem Zeitungsbericht auch, dass aus dem Lager der BVB-Anhänger die Stimmung zum Teil aggressiv gegenüber Medienvertretern vor Ort wurde. Ein Kameramann soll "umgeworfen" worden sein, einem anderen wurden "Schläge angedroht".

Strafverfahren seien nach Aussage der Dortmunder Polizeisprecherin lediglich gegen das Zünden von Pyrotechnik eingeleitet worden. Die Feierlichkeiten sollen gegen 23:30 Uhr wieder beendet gewesen sein.