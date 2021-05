Heiser und bierdurchtränkt: BVB feiert sich und Terzic

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Edin Terzic (r.) hat den BVB zum Pokalsieg geführt

Borussia Dortmund feiert den "Ur-Borussen" Edin Terzic. Die Trainer-Entdeckung der Saison blieb bescheiden wie immer: Es gibt beim BVB noch viel zu tun.

Fünf Minuten vor Mitternacht drückte Edin Terzic vollkommen heiser und bierdurchtränkt den halbnackten Erling Haaland an sich. Auch bei der Kabinenparty zu Bob-Marley-Klängen und der Polonaise im Speisesaal des Schlosshotels Grunewald jubelte der überglückliche Trainer von Borussia Dortmund mit leuchtenden Augen - wie ein lebenslanger Fan, der sich ins Pokalfinale verlaufen hat.

Seine Zukunft ließ er leicht genervt offen, denn seine erstaunliche BVB-Mission ist mit dem Triumph von Berlin noch nicht erfüllt. "Gönnt mir doch diesen einen Abend! Ich will jetzt als Pokalsieger sechs Punkte holen", krächzte der Ur-Dortmunder, der noch nie Alkohol getrunken hat, nach dem 4:1 (3:0) gegen RB Leipzig und Julian Nagelsmann. "Wir wollen in die Champions League!"

Spätestens wenn dies gelingt, würde ihm sein Chef am liebsten ein Denkmal setzen.

"Die Mannschaft war im Dezember halbtot. Er hat sie zum Leben erweckt", lobte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, verbunden mit dem Auftrag, die vielen Millionen für die Königsklasse zu sichern: "Nun muss er das krönen."

Terzic schlägt Nagelsmann zum dritten Mal

Dass der BVB da ein "riesiges Trainertalent" (Watzke) in seinen Reihen hat, wurde nochmals auf großer Bühne deutlich. Zum dritten Mal in vier Monaten besiegte Terzic den künftigen Bayern-Trainer Nagelsmann, Interessenten werden Schlange stehen. Bisher aber steht die Ansage: Er wird zur neuen Saison der Assistent seines Nachfolgers Marco Rose.

Edin Terzic (38) ist derart bodenständig, derart schwarz-gelb verwurzelt, dass ihm zuzutrauen ist, das auch durchzuziehen. "Das ist die klare Absprache", betonte Watzke, der aber erneut die Tür öffnete: "Wenn er das Gefühl hat, er möchte irgendwo anders ein Angebot annehmen, dann kommt er zu mir, und dann sprechen wir drüber."

Der "Ur-Borusse mit Herz und Blut" (Sportdirektor Michael Zorc) halte "den Schlüssel in der Hand", wie ihm Watzke versicherte. In der allgemeinen Dortmunder Glückseligkeit konterte Terzic lachend: "Ich halte heute nur den Pokal."

BVB-Party: Sancho und Haaland vorne mit dabei

Es war ein Abend wie gemalt. Das Vereins-Idol Lukasz Piszczek schrie und weinte vor Glück, die Kollegen warfen ihn hoch in die Luft. "Den Tag nehme ich mit für mein Leben", sagte der Pole zum Abschluss von elf BVB-Jahren. Er trug bei der Siegerehrung das Trikot von Marcel Schmelzer, dessen Zeit in Dortmund ebenfalls zu Ende geht.

Fühlt sich überragend an, oder? 🏆🤔 pic.twitter.com/SP7oBodj5q — POKALSIEGER 2021 (@BVB) 14. Mai 2021

Der eine Doppeltorschütze, Jadon Sancho, tanzte mit dem "Pott" auf dem Kabinentisch, der andere, Haaland, war beim Feiern ganz vorne - auch über seine Zukunft wird weiter spekuliert werden. Und Marco Reus, dem stets nachgesagt worden war, in großen Spielen zu versagen, zeigte sich endlich als wahrer Kapitän. "Das war unglaublich", sagte er, und er verkündete, er würde nun gerne die EM spielen.

In all dem Trubel wirkte Terzic wie der glücklichste Mensch der Welt, obwohl er seine Ehefrau Kora und die beiden Kinder so sehr vermisste. Die Liebeserklärung musste später "im Videotelefonat" folgen.

Seine "zweite Familie" für das Spiel beim FSV Mainz 05 am Sonntag auf den Boden zu bringen, wird seine schwierigste Aufgabe. "Das sind die einzigen Gedanken, die ich mir mache", sagte Terzic nach dem "unglaublichen Gefühl", den Pokal zu stemmen.

"Leider Gottes", seufzte Watzke, "ist das Finale nicht das Finale." Die Mannschaft müsse nun "die größere Leistung" erbringen: "Wie schwer das nach dem Pokalsieg ist, kann sich jeder denken." Daran erinnerte er die Spieler bei seiner Siegesrede.