Köln nimmt EM-Star von Bundesliga-Konkurrent ins Visier

Emmi Korhonen via www.imago-images.de

Joel Pohjanpalo (l.), hier neben BVB-Star Axel Witsel bei der EM

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln sucht immer noch nach weiteren Alternativen für die Mittelstürmer-Position. Für die kommende Saison Ruhen die Hoffnungen vor allem auf Sebastian Andersson und Mark Uth, außerdem wittert Altmeister Anthony Modeste und dem neuen Cheftrainer Steffen Baumgart seine letzte Chance beim Geißbock-Klub. Gerüchte um weitere Verpflichtungen für die Offensive reißen aber nicht ab.

Nachdem zuletzt Steffen Tigges von Borussia Dortmund mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht wurde, kamen jüngst Spekulationen um einen Wechsel von Joel Pohjanpalo zum Effzeh auf.

Wie die "Bild" berichtete, sollen die Kölner den 26-Jährigen auf dem Zettel haben und dabei auf einen günstigen Transfer spekulieren. Der Offensivmann steht beim rheinischen Konkurrenten Bayer Leverkusen noch bis 2022 unter Vertrag, spielte aber zuletzt keine Rolle mehr bei der Werkself.

Nachdem Pohjanpalo in der abgelaufenen Spielzeit bereits an den 1. FC Union Berlin (sechs Tore in 19 Spielen) und zuvor an den Zweitligisten Hamburger SV (neun Tore in 14 Spielen) ausgeliehen war, plant auch Bayers Neu-Coach Gerardo Seoane wohl nicht mehr mit dem 26-Jährigen.

Jetzt könnte es den Finnen zum 1. FC Köln verschlagen, der sich mit Leverkusen aber noch in Sachen Ablösesumme einigen müsste. Zwar verlangt Bayer laut dem Zeitungsbericht lediglich eine Ablösesumme von "über eine Million Euro". Die Domstädter wollen nicht zuletzt aufgrund der enormen wirtschaftlichen Einbußen wegen der Corona-Pandemie am liebsten jedoch einen ablösefreien Spieler für den Sturm dazu holen.

BVB-Talent Tigges kein Thema mehr in Köln

Wie es in dem Bericht weiter heißt, ist BVB-Talent Tigges kein Thema mehr bei den Kölnern, da der groß gewachsene 22-Jährige nicht ins Anforderungsprofil von Cheftrainer Steffen Baumgart passen soll.

Joel Pohjanpalo spielt bereits seit sieben Jahren in Deutschland, konnte sich aber weder bei Bayer Leverkusen noch bei Vorgänger-Klub Fortuna Düsseldorf nachhaltig durchsetzen. Unvergessen bleibt bei Bayer aber sein Auftritt im September 2016 gegen den HSV, als ihm innerhalb von elf Minuten als Einwechselspieler ein Hattrick gelang (3:1).

Pohjanpalo absolvierte bisher 45 Spiele für die finnische Nationalelf und bestritt in diesem Juni alle drei EM-Partien seines Heimatlandes. Im viel beachteten Spiel gegen Dänemark, als Mittelfeld-Star Christian Eriksen bewusstlos zusammengebrochen war, hatte Pohjanpalo das entscheidende 1:0 für Finnland erzielt.