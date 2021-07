Leipzig und Ajax trennen sich remis

AFP/POOL/SID/JOHN MACDOUGALL

Christopher Nkunku (M.) trifft für RB Leipzig

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat dem niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam im österreichischen Grödig ein 1:1 (0:1) abgetrotzt.

Christopher Nkunku (54.) traf zum Endstand, nachdem Ajax durch Dusan Tadic (4.) in Führung gegangen waren.

Vor dem Anpfiff gedachten beide Teams des am Freitag bei einem Autounfall tödlich verunglückten Ajax-Nachwuchsspielers Noah Gesser (16).

Im DFB-Pokal müssen die Leipziger in der ersten Hauptrunde am kommenden Samstag (7. August) beim Zweitligisten SV Sandhausen antreten. Gegner am ersten Bundesliga-Spieltag am 15. August ist der FSV Mainz 05, der Heimrecht gegen die Sachsen genießt.