Medien: Nagelsmann fehlt ein viertes Mal

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Wann kehrt Julian Nagelsmann auf die Bank des FC Bayern zurück?

Julian Nagelsmann fehlt dem FC Bayern seit dem Champions-League-Auswärtsspiel bei SL Benfica. Seither verpasste der Cheftrainer drei Spiele seiner Mannschaft, womöglich kommt ein viertes hinzu.

Nach Informationen von "Bild" steht Julian Nagelsmann am Samstag (15:30 Uhr) nicht an der Seitenlinie, wenn der FC Bayern beim 1. FC Union Berlin gastiert.

Trifft dies zu, müsste der 34-Jährige die Partie erneut von den heimischen vier Wänden aus verfolgen. Co-Trainer Dino Toppmöller würde stattdessen erneut seinen Platz auf der Bank einnehmen.

Der Bayern-Coach wurde vor dem Königsklassen-Duell in Lissabon (20. Oktober) positiv auf das Coronavirus getestet, bis auf einen leichten Schnupfen blieb er ohne Symptome. Da Nagelsmann vollständig geimpft ist, hat er die Möglichkeit sich freizutesten. Die Hoffnung, schnell wieder zur Mannschaft stoßen und das Training hauptverantwortlich übernehmen zu können, hatte schon vor dem DFB-Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach (0:5) bestanden. Ein weiterer positiver Test machte diese jedoch zunichte.

Mittlerweile geht es dem im Sommer von Leipzig nach München gewechselten Trainer "soweit gut", es sei "alles in Ordnung", wie er am vergangenen Dienstag auf der Pressekonferenz, an der er erneut von der heimischen Küche aus teilnahm, hervorhob. Dort hatte er außerdem erklärt, dass am Donnerstag ein weiterer Test bevorstünde.

Hätte Nagelsmann die Blamage in Gladbach verhindert?

Nach dem Pokaldebakel in Gladbach wird Julian Nagelsmann beim FC Bayern derweil schmerzlicher vermisst denn je. Zwar hatte er - wie in den Spielen zuvor, die die Münchner jeweils mit 4:0 deutlich für sich entschieden - Funkkontakt zu seinem Analysten Benjamin Glück, der von der Tribüne aus wiederum Kontakt zur Bayern-Bank hatte. Die Möglichkeit, seine Mannschaft nach dem 0:3 zur Pause wachzurütteln, hatte er jedoch nicht.

Verhindert hätte der in den letzten Wochen hochgelobte Übungsleiter die Niederlage aber wohl auch nicht, wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic herausgestellt hatte. "Die letzten beiden Spiele war Dino Toppmöller auch an der Linie und wir haben hoch gewonnen. Wir haben genau den gleich Ablauf gehabt."