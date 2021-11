Medien: Haalands Zukunfts-Pläne sorgen für Ärger

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Erling Haaland wird den BVB im Sommer wohl verlassen

Der Abgang von Borussia Dortmund im Sommer soll beschlossene Sache sein, die Suche nach einem neuen Arbeitgeber spitzt sich zu: Erling Haalands Wechsel-Pläne sorgen angeblich für Unstimmigkeiten zwischen dem BVB-Star auf der einen, sowie seinem Vater Alf-Inge und Berater Mino Raiola auf der anderen Seite.

Kein Tag vergeht, an dem nicht mindestens eine Gazette aus dem In- oder Ausland Neuigkeiten in Sachen Erling Haaland zu vermelden hat. Wie wahrscheinlich ist ein Abgang des 21 Jahre alten Torjägers vom BVB im Sommer? Gibt es eine Ausstiegsklausel? Und wohin zieht es den Norweger?

Glaubt man dem Portal "El Nacional", hat der BVB keine Chance mehr auf einen Verbleib Haalands. Die Suche nach einem neuen Arbeitgeber gestaltet sich demnach aber kompliziert. Das Problem: Haalands Zukunfts-Pläne sollen derzeit nicht mit denen von Berater Mino Raiola sowie mit den Vorstellungen seines Vaters Alf-Inge übereinstimmen.

Das spricht für einen Wechsel zum FC Barcelona

Während Haaland selbst sich angeblich längst auf einen Wechsel zu Real Madrid eingeschossen hat, wollen ihn Raiola und sein Vater lieber beim FC Barcelona unterbringen.

Der italienische Star-Berater unterhält beste Beziehungen zu Barca-Boss Joan Laporta. Ködern wollen die beiden den Noch-BVB-Profi mit der Aussicht, bei den Katalanen als das Gesicht des Klubs in die Fußstapfen von Lionel Messi zu treten.

Haalands Vater soll nach Gesprächen mit Barca-Verantwortlichen vor einigen Monaten ebenfalls noch einen sehr guten Draht zum 26-maligen spanischen Meister haben.

BVB: Will Erling Haaland zu Real Madrid wechseln?

Erling Haaland selbst hingegen tendiert dem Bericht zufolge wegen Barcas wirtschaftlicher und sportlicher Krise zu Real. Dort jedoch droht ihm Konkurrenz im Wettkampf um den Status als Star Nummer eins, da die Königlichen nach der Saison auch den dann ablösefreien Weltmeister Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain unter Vertrag nehmen wollen.

Dem BVB sind im Poker um Haaland wohl die Hände gebunden. Dem Vernehmen nach existiert im bis 2024 laufenden Vertrag des Goalgetters eine offizielle Ausstiegsklausel in Höhe von 75 bis 90 Millionen Euro, beziehungsweise es gibt mindestens ein festes "Gentlemen's Agreement" mit Haaland und Raiola bezüglich eines Wechsels für eine solche Summe.